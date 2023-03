Elizabeth Banks, rezymeja e pasur dhe rreziku i madh me ariun që konsumoi 32 kilogramë kokainë

Elizabeth Banks e do komedinë dhe i pëlqen të qesh me bujari – të paktën në ekranin e vogël dhe të madh, në jetën reale nuk betohemi. Dhe ndërsa emri i saj nuk është një hit, ajo është një zgjedhje e mirë e kastit për regjisorët me një skenar komik në duart e tyre.









Në rezymenë e saj të pasur, sigurisht, do të gjesh edhe filma që kanë lidhje me komedinë aq sa Pavarotti është me bouzouki-t. Ashtu si rezymeja “W.” nga Oliver Stone, ku luajti ish-Zonjën e Parë Laura Bush, aventurën fantastiko-shkencore The Hunger Games dhe vazhdimet e saj, ose filmin biografik The Invincible. Megjithatë, nëse e pyesni, ajo do t’ju thotë se preferon të luajë bionden memece që qesh – pikërisht sepse nuk është fare memece, megjithëse dëshiron të qesh.

Mesa duket kjo është arsyeja pse të shtatë filmat që ajo ka drejtuar deri tani kanë flirtuar qartë me komedinë, edhe pse nuk u pëlqyen shumë nga kritika. Ashtu si “Charlie’s Angels” i paprodhuar i 2019-ës, në të cilin kishte futur dorën edhe në skenar edhe thellë në xhep si producente, por fatkeqësisht dështoi në arkë dhe në vlerësimin e ekspertëve. Bankat ishin të patrembur. Këtë vit ajo rikthehet si regjisore me “Cocaine Bear”, një përzierje e komedisë, e cila bazohej në një histori të vërtetë. Aty luan një ari gjigant, i cili pa dashur konsumon 32 kilogramë kokainë dhe në çmendurinë e tij mbjell viktima. Horror po, në një mënyrë gazmore jo.