Putin bën një udhëtim surprizë në Mariupolin e pushtuar!

Vladimir Putin bëri një vizitë surprizë fundjavës në Mariupol të pushtuar nga Rusia, një nga simbolet e rezistencës ukrainase.









Mariupol, një qytet port në Detin Azov, ndodhet në rajonin Donetsk të Ukrainës dhe ky është udhëtimi i parë i presidentit rus në rajon që nga fillimi i luftës së tij kundër Ukrainës në shkurt 2022.

Mariupol ra në duart e Rusisë majin e kaluar, pasi Kremlini nuk arriti të pushtonte Kievin. Beteja për Mariupol ishte një nga më të gjatat dhe më të përgjakshmet e luftës, pasi trupat e Moskës kryen disa nga sulmet e tyre më famëkeqe. Sulmet ruse përfshinin një sulm në një maternitet, për të cilin Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) tha se ishte një krim lufte, dhe bombardimin e një teatri që shënohej qartë si strehimi i fëmijëve.

Është më e afërta me vijën e frontit që Putin ka qenë që nga fillimi i luftës njëvjeçare. Masa ka të ngjarë të shihet si provokuese veçanërisht për ukrainasit. Udhëtimi në Mariupol erdhi pasi Putin udhëtoi në Krime të shtunën në një vizitë të paparalajmëruar për të shënuar përvjetorin e nëntë të aneksimit të gadishullit nga Rusia nga Ukraina, tha Kremlini në një deklaratë.

Vizitat e Putinit vijnë menjëherë pasi Gjykata Ndërkombëtare Penale (ICC) lëshoi ​​një urdhër-arresti për lideren ruse dhe zyrtarin e lartë rus Maria Alekseyevna Lvova-Belova për transferimin e detyruar të fëmijëve ukrainas në Rusi.

Ministri gjerman i Drejtësisë, Marco Buschmann, tha të dielën se nëse Putin hyn në territorin e Gjermanisë, ai do të ndalohej sipas urdhrit të Gjykatës Ndërkombëtare të Gjykatës së Lartë. “Gjermania do të jetë e detyruar të arrestojë presidentin Putin nëse ai hyn në territorin gjerman dhe ta dorëzojë atë në Gjykatën Ndërkombëtare të Gjykatës së Lartë”, tha Buschmann për gazetën Bilt am Sonntag.

Deri më tani gjatë pushtimit të Ukrainës nga Moska, Putini ka qëndruar kryesisht brenda Kremlinit, ndërsa presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ka bërë një sërë udhëtimesh në fushën e betejës për të rritur moralin e trupave të Kievit.

Putin fluturoi me helikopter për në Mariupol, raportuan agjencitë e reja ruse, duke cituar Kremlinin. Më pas ai udhëtoi nëpër disa pjesë të qytetit, duke drejtuar një makinë dhe duke bërë ndalesa për të folur me banorët.

Kremlini tha se Putin ekzaminoi gjithashtu vijën bregdetare të Mariupolit, duke vizituar një klub jahtesh dhe një ndërtesë teatri. Në lagjen Nevsky të Mariupolit, Putin vizitoi një familje në shtëpinë e tyre. Lagjja e re e banimit është ndërtuar nga ushtria ruse me njerëzit e parë që u zhvendosën në shtatorin e kaluar, sipas raporteve të mediave.

Banorët janë kthyer “në mënyrë aktive”, u citua të thoshte nga agjencitë ruse zëvendëskryeministri rus Marat Khusnullin, i cili shoqëronte Putinin. “Qendra e qytetit është dëmtuar rëndë,” u raportua të ketë thënë Khusnullin. “Dëshirojmë të përfundojmë [rindërtimin] e qendrës deri në fund të vitit, të paktën pjesën e fasadës. Qendra është shumë e bukur.”

Nuk pati asnjë reagim të menjëhershëm nga Kievi për vizitën.

Kremlini nuk ka komentuar ende urdhrin e arrestit të ICC. Ish-presidenti rus Dmitry Medvedev tha: “Gjykata Ndërkombëtare Penale ka lëshuar një urdhër arresti kundër Vladimir Putin. Nuk ka nevojë të shpjegoni KU duhet përdorur kjo letër…” duke përfunduar me një emoji letre higjienike.

Moska ka thënë më parë se nuk e njeh autoritetin e gjykatës.