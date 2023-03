Rusia dhe Kina duan të prishin rendin botëror, thotë zëdhënësi i Sigurisë Kombëtare Amerikane!

Rusia dhe Kina po përpiqen të tronditin rendin ndërkombëtar, tha të dielën zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare amerikane, John Kirby.









Kina dhe Rusia, tha Kirby në “Fox News Sunday”, “janë dy vende që po kundërshtojnë këtë rend ndërkombëtar të bazuar në rregulla që Shtetet e Bashkuara dhe kaq shumë nga aleatët dhe partnerët tanë kanë ndërtuar, që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore”.

Ai shtoi: “Ata do të donin të rishkruanin rregullat e lojës globalisht”.

Kirby tha se Shtetet e Bashkuara do të vëzhgojnë me kujdes për të parë se çfarë do të dalë nga takimet e shumëpërfolura midis presidentit kinez Xi Jinping dhe presidentit rus Vladimir Putin këtë javë në Rusi.

“Ata kanë rritur bashkëpunimin dhe marrëdhëniet e tyre, sigurisht kohët e fundit,” tha Kirby për dy superfuqitë.

Kina kohët e fundit paraqiti një plan prej 12 pikash të krijuar për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë. Kirby i tha prezantuesit Mike Emanuel se administrata e Bidenit mbetet e dyshimtë për qëllimet e Kinës kur bëhet fjalë për këtë luftë.

“Ajo që kemi thënë më parë”, tha Kirby, “dhe do ta themi përsëri sot, se nëse dalim nga ky takim, ka një lloj thirrjeje për një armëpushim, kjo do të jetë thjesht e papranueshme sepse gjithçka që po ndodh për të bërë, Majk, është ratifikimi i pushtimit të Rusisë deri më sot.”

Kirby tha se shpresonte që presidenti i Kinës të mbante “linja komunikimi” të hapura me Presidentin Joe Biden dhe gjithashtu të kërkonte anën ukrainase të historisë përmes diskutimeve me Presidentin Volodymyr Zelenskyy.

“Ne shpresojmë, dhe e kemi thënë këtë më parë, që presidenti Xi do të telefonojë dhe do të flasë me Presidentin Zelenskyy, sepse ne besojmë se kinezët duhet të marrin perspektivën ukrainase këtu”, tha Kirby.