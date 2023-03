Shenjat e horoskopit që e fillojnë romancën përmes miqësisë

Elementi i parë dhe më thelbësor që nevojitet për të ndërtuar një marrëdhënie është miqësia. Edhe nëse filloni të pëlqeni dikë, njohja me të si miq do t’ju ofrojë mundësinë për të zbuluar njohuri rreth tij që përndryshe mund të mos i kishit. Në fakt, disa shenja të zodiakut preferojnë të jenë më parë miq me dikë sesa të fillojnë një lidhje pasi një miqësi do t’i lejonte ata të njihnin më mirë partnerin e tyre pa presionin e ndonjë pritshmërie romantike.









Binjakët

Binjakët janë një shenjë e shoqërueshme që beson vazhdimisht në krijimin e miqësive dhe rrjeteve të reja. Pra, të bëheni miq me dikë përpara se të takoheni me të, është thelbësore për këtë shenjë ajrore. Ata nuk do t’i besonin askujt me emocionet e tyre dhe do të dëshironin të njihnin dikë siç duhet përpara se të dashuroheshin me të.

Akrepi

Ngurrimi i Akrepëve për të besuar dhe për të pasur besim tek dikush tjetër përveç vetes është një nga problemet kryesore që ata hasin në marrëdhënie. Dhe përpara se të dashuroheshin me dikë, Akrepat pa dyshim do të shqyrtonin supozimet e tyre dhe do të bëheshin miq me bashkëshortin e tyre të mundshëm në mënyrë që të dinin se kush janë ata në të vërtetë.

Shigjetari

Meqenëse përkushtimi dhe marrëdhëniet i bëjnë ata nervozë, ata zgjedhin të njohin partnerin e tyre të mundshëm si miq së pari përpara se të hyjnë në çfarëdo forme angazhimi të përkushtuar. Ata duan të jenë plotësisht të sigurt për ndjenjat e tyre për partnerin e tyre, ndërkohë që mendojnë para se të investojnë në to, në mënyrë që asnjëri prej tyre të mos humbasë kohë.