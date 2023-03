Sot mbyllet java e 26-të e Superiores, ja kur luhen 3 supersfidat

Java e 26-të e Kategorisë Superiore do të mbyllet me 3 sfidat ditën e sotme.









Në orën 13:00 Egnatia do të presë Teutën, teksa rrogozhinasit vijnë në këtë sfidë pas humbjes nga Erzeni. Durrsakët do të kërkojnë 3 pikët pas barazimit me Kastriotin në Kamzë.

Po në të njëjtën orar Laçi do të përballet me Vllazninë, ku do ti duhet një fitore me çdo kusht. Kurbinasit vijnë pas humbjes me Tiranaën ndërsa kuqeblutë pas barazimit me Partizanin.

Ndeshja e fundit do të luhet mes Partizanit dhe Kastriotit në orën 16:00. Të dyja ekipet vijnë në këtë duel pas barazimeve të marra në javën e 25-të të Superiores.

