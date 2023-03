Aksident në Fushë-Krujë/ Përplasen dy automjete, mbetet e plagosur një grua

Një aksident raportohet të ketë ndodhur pasditen e sotme rreth orës 17;50 në Fushë Krujë.









Nga përplasja e dy automjeteve ka mbetur e plagosur një grua, shtetësja me inicialet M. Xh.

Mësohet se ajo tashmë ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe është jashtë rrezikut për jetën.

Njoftimi i policisë:

Një grua ka mbetur e plagosur në një aksident pasditen e sotme në Fushë Krujë.

Aksidenti ndodhi rreth orës 17:50, ku një automjet me drejtues shtetasin B. Xh., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin H. B.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar pasagjerja M. Xh, që ndodhej në automjetin që drejtonte shtetasi B. Xh, e cila ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.