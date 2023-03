Anëtari i KAS flet për regjistrimin e PD-së së Alibeajt: Ja 4 alternativat që kishim për këtë situatë

Anëtari i Komsionit të Ankesave dhe Sanksioneve, Ledio Braho ka deklaruar se ky organ nuk vendosi se kush është kryetari i Partisë Demokratike, duke iu referuar vendimit për regjistrimin e PD-së së Alibeajt në zgjedhjet vendore të 14 majit.









I ftuar në emisionin “Log.” në “Panorama TV”, Braho tha se KAS është përballur me 4 alternativa, regjistrimin e PD-së me kryetar Lulzim Bashën, Enkelejd Alibeajn ose Sali Berishën. Alternativa e fundit, sipas Brahos ishte regjistrimi i dy PD-ve, por që sipas ligjit nuk është e lejueshme.

Ledio Braho: Dy janë elementët kryesore. Ajo që ka të bëjë me pluralizmin. Ne kishim 4 alternativa, një alternativë të regjistronim PD-në me emrin e Bashës, një alternativë me emrin e Alibeajt, Berishës ose regjistrimin e dy PD-ve. Kjo e fundit nuk është e mundur ligjërisht, nuk ekzistojnë dy PD. Ligji e ndalon regjistrimin e dy partive me të njëjtin emër në zgjedhje.

Marrim PD-në me kryetar partie Lulzim Bashën. Është fakt i njohur që Basha ka dhënë dorëheqjen si kryetar. S’mundeshim ne si KAS apo KQZ që të thërrisnim Lulzim Bashës hajde jep dorëheqjen. Ne nuk vendosëm kush është kryetari i PD-së. Në momentin që kjo do ndahej mes Bashës dhe Alibeajt, nuk është që vendosim ne. Ne vetëm konstatojmë atë që ndodh në PD.

Dy element kishte ngritur kryekomisioneri, e para autorizimi që nuk kishte spefikim konkret. Kjo është e tepërt. Është e interpretueshme dhe mund ta tejkalonte këtë. Data e autorizimit ishte 18 maj e 2022. Nuk kishte si e dinte Basha datën e zgjedhjeve. Nëse do kishte datë zgjedhjesh një autorizim, do lindnin dyshime. Komisioneri kishte autorizuar përfaqësuesin e Lulzim Bashës për çdo dokumentacion tjetër, përveç aktit solemn. Në të njëjtin vendim hidhte dyshime mbi këtë autorizim, a mund të jetë i vlefshëm autorizimi i një kryetari të dorëhequr. Për ne si KAS, ai autorizim nuk ishte më i vlefshëm, ndaj detyruam PD-në që të jetë ALibeaj në cilësinë e kryetarit të komanduar të firmosë.

Pyetje: A e parashikon ligji dhe kodi kryetarin e komanduar?

Ledio Braho: E parashikon statuti i PD-së. Në momentin që në lidhje me këtë komandim nuk ka ankim në organet e PD-së. U bë pyetja në seancë nëse ka pasur ankim në organet e PD-së dhe asnjë nga palët nuk pranoi. E vetmja palë që kërkoi vërtetimin e gjykatës, ishte PD-ja e vulës. Ato sollën vërtetimin.