Arrestimi i kryebashkiakut të Bulqizës, Balla: Përgjegjësia është personale, lexoni për Italinë çdo muaj ka raste të tilla

Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla ka komentuar arrestimin e kryebashkiakëve në vend, ku më i fundit ishte ai i Bulqizës, Lefter Alla.









Në një deklaratë për mediat, Balla tha se përgjegjësitë në politikë janë personale dhe jo partiake.

Sakaq shtoi se PS nuk është zyrë avokatie dhe duke marrë si shembull Italinë tha se në këtë shtet anëtar të BE-së, ka raste të tilla çdo javë apo muaj.

“E para, ka të bëjë me një pakt të gjithëpranuar, se reforma në drejtësi është më e rëndësishmja që ka ndërmarrë PS gjatë qeverisjes. Kemi ardhur në 2013-ën para shqiptarëve me qëllimin që duhet të ndryshonim mendësinë e drejtësisë, se para asaj janë të barabartë të gjithë. Reforma në drejtësi ka ngritur institucione se po japin rezultate. Kur duhet të ngriheshin institucionet e reja, opozita ishte në çadër. Opozita ka bërë përpjekje për të penguar procesin e vettingut, pasi pa bërjen e tij, nuk ngrihej dot SPAK. Nëse do hidhni një sy drejt vendit fqinj, Italisë, mund të shihni se çdo muaj ke një kryetar bashkie që ke raste të tilla. Kjo është gjë që nuk ka të bëjë dhe s’ka koment nga ana jonë. PS nuk është zyrë avokatie për askënd. Përgjegjësinë përballë ligjin e ka përballë. Qoftë ai i kryetari i bashkisë së Bulqizës tani dhe ai i 2 viteve më parë, janë arrestuar nga SPAK. Në SHBA FBI shkon në shtëpinë e presidentit Biden. S’di që t’i thotë PS amerikane që mbani ju përgjegjësi se FBI bastis banesën e presidentit. Në politikë përgjegjësitë janë personale. PS ka vendosur një standard, që uroj dhe ua sugjeroj që ta ketë çdo politikan. Kryetari i bashkisë së Mallakastrës s’ka asnjë dënim apo vendim që mund ta penalizojë atë për të rikandiduar”, tha ai.