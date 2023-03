‘Bashkë me gratë e vajzat punëtore e sipërmarrëse, ne do të fitojmë’/ Meta: Bizneset e vogla nuk duhet të taksohen, ndryshimi do vijë me çdo kusht

Kreu i PL, Ilir Meta është takuar këtë të hënë me gra e vajza sipërmarrëse, në njësinë nr. 9 në Tiranë.









Meta në ‘Facebook’ shkruan se bizneset e vogla dhe të mesme nuk duhet të paguajnë taksë për shërbime që nuk marrin, ku thekson se në 14 maj ndryshimi do të bëhet fakt i kryer.

Postimi i plotë:

Bizneset e vogla dhe të mesme nuk duhet dhe nuk do të paguajnë taksa për shërbime që nuk i marrin. Ky ishte mesazhi kryesor që na erdhi nga takimet me gra e vajza sipërmarrëse, që kanë bizneset e tyre në Njësinë nr. 9 në Tiranë.

Bashkë me gratë e vajzat punëtore e sipërmarrëse, ne do të fitojmë. Në 14 Maj, Ndryshimi do të bëhet fakt i kryer!✌️