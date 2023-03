Bushati në “Panorama TV”: Ka ikur koha kur abuzohej me fondet publike, këto zhvillime s’kanë lidhje me zgjedhjet! Ka kryebashkiakë që kanë rënë në përgjumje

Ish-deputeti i Partisë Socialiste, Ervin Bushati është i të njëjtit mendim si kryeministri Edi Rama përsa i përket arrestimit të kryebashkiakut të Bulqizës, Lefter Allës. Në një intervistë për “Panorama TV”, Bushati deklaroi se PS-ja nuk bëhet avokat mbrojtës i askujt që ka abuzuar me fondet publike.









Bushati dha disa arsye që sipas tij kanë çuar në këto zhvillime. Ai u shpreh se që prej implementimit të reformës në drejtësi, mazhoranca e kishte të qartë se mund të përballej me zhvillime të tilla.

Bushati deklaroi se disa kryebashkiakë kanë rënë në përgjumje duke qenë se nuk kanë pasur një garë të vërtetë përballë opozitës.

Bushati: PS si iniciatore e reformës në drejtësi me vullnetin për ta çuar përpara këtë masë që do ndryshonte realitetin juridik, e ka ditur me kohë që shumë herë do kishte mundësi që t’i shkonte në fund çështjeve. PS nuk ka qenë s’ka qenë dhe nuk do bëhet ombrellë e askujt që ka abuzuar me fondet publike. Duhet të bëjmë dallim mes atyre të dënuarve dhe atyre që janë në pyetje. Mendoj që jemi në një erë të re, dikur nuk mendohej se drejtësia do ndërhynte në politikë. Vullneti ishte i mazhorancës që të bëhej kjo gjë. Shqipëria është një kulturë e re në demokraci, duhet të mësohemi me pamje të tilla. Ka ikur koha kur mund të abuzosh me shtetin dhe fondet publike.

Pyetje: Kryeministri është shprehur se PS-ja nuk mund të bëhet avokat i personave që abuzojnë me fondet publike. Pse ky qëndrim i Ramës?

Bushati: Nuk mund t’i di detajet e hetimit. Është vendimi i duhur i Ramës që të mos ndërhyjë në punët e drejtësisë që kjo e fundit të bëjë punën e saj. Ky është vullneti politik i një mazhorance. Duke ditur se 60 bashki në Shqipëri janë të PS-së, fakti që kanë qenë produkti i një seleksionimi edhe pa një garë direkte përballë opozitës, kanë rënë në këtë përgjumje që mund të kenë abuzuar me fondet.

Derisa të shkohet në fund, prezumohet i pafajshëm. Vullneti i PS-së është të ndahet nga dikush që ka thyer ligjin. PS është partia më e madhe në vend. Ka dhe raste abuzive. Nuk ka njerëz perfekt, por ka vullnet perfekt.

Pyetje: A ka lidhje me këto zgjedhjet e 14 majit? Sa ndikim ka në garën elektorale?

Bushati: Nuk mendoj se janë të lidhura, pasi s’mendoj se SPAK ka vepruar qëllimisht në këtë moment. SPAK i ka ndjekur këto hetime, ka pasur edhe çështje të tjera. U takon qytetarëve që të vendosin se kush mendojnë se është kandidati më i përshtatshëm. Mënyra se si opozita mori peng skenën politike me çështje që s’kanë lidhje me zgjedhjet lokale, vetëm se i interesonte Berishës për revolucionin e tij blu, që ishte pa sens. Revolucioni i Berishës nisi për shën valentin dhe mbaroi në ditën e verës.