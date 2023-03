Ervin Bushati në Panorama TV për 14 majin: Berishës i intereson të heqë njollën në biografi, partia e Ilir Metës i ka bërë mirë llogaritë

Ish-deputeti socialist Ervin Bushati komentoi në Panorama TV ndarjen e PD si dy subjekte zgjedhore më 14 maj ku tha se sipas tij sot nuk ka një PD dhe palët kanë bërë një tërheqje duke e ditur qe do të dalin me një rezultat jo të favorshëm.









Bushati u shpreh se Berisha e di që nuk i fiton këto zgjedhje por sipas tij dëshiron të bëhet faktor për të “hequr njollën në biografi” referuar shpalljes non grata.

Nga ana tjetër, Bushati shtoi se Partia e Lirisë i ka bërë mirë llogaritë pasi u shpreh se Meta do të deklarojë se kanë dalë forcë e dytë pas PS dhe kështu do të mbajë me adrenalinë anëtarët e saj.

“Nuk mendoj që ka një kosto por PS ka treguar që është më e përgjegjshme se cdo alternativë tjetër se sot që flasim nuk ka një PD dhe qytetarët janë të ndërgjegjshëm kur kanë parë si qeverisen nga një kryebashkiak socialist, e kanë shumë më të qartë sot se për këtë forcë votojnë smë vjen mirë që për herë të PD s’do votojë në zgjedhjet lokale dhe kanë bërë një tërheqjet duke e ditur që do të dalin në një rezultat jo të favorshëm por do të jetë shumë shkurajues ndaj mendoj që zoti Berisha ka zgjedhur të mos futet në logo e PD dhe kur të humbasi do të nxjerri si justifikim që nuk kishte logo por atë ia mori Edi Rama e gjitha sepse ai e di që më 24 maj PD do të humbasi bindshëm në zgjedhjet lokale.

Armiku nr 1 i zoti Berishës është zoti Lulzim Basha, e di që nuk fiton në këto zgjedhje janë shumë vonë nuk kanë të ardhme politike dhe e vetmja gjë që i intereson është të heqi njollën në biografi njollën e turpit po i vjen keq që në karrierën politike do të ketë atë non ngratën dhe me atë do e mbylli me atë dhe më vjen keq e ka kthyer në një firmë priste dhe ka vendosur të hajë inat me të gjithë botën se sot ai nuk pritet nga askush dhe i ka mbetur të bëhet një faktor politk që të ulet me zor në tavolinë SHBA nuk do të kthehet mbrapsht dhe mendoj që Berisha do të marri me vete dhe PD dhe po të shohësh që partitë e vogla janë shkëputur dhe nuk janë me PD. Partia e Ilir Metës e ka bërë mirë llogarinë e vet se do të doli forca e dytë pas PS dhe pas 14 majit do të mbajë me adrenalinë anëtarët e saj e ka ditur shumë mirë prandaj ka thënë se nuk do të ketë kandidat por do të thotë që pas PS ne jemi forca e dytë politike”, tha Bushati.