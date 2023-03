“Kjo është loja në demokraci”/ Macron i mbijeton votimit vendimtar të ‘mosbesimit’ në parlament

Qeveria e Emmanuel Macron i mbijetoi një mocioni mosbesimi në parlamentin francez të hënën, pasi ajo shtyu një rregullim thellësisht jopopullor të pensioneve pa votim javën e kaluar, duke shkaktuar zemërim dhe protesta spontane në të gjithë vendin.









Në një votim të lartë në dhomën e ulët të parlamentit të Francës, 278 deputetë, kryesisht nga e majta dhe e djathta ekstreme, votuan në favor të një mocioni mosbesimi ndërpartiak, duke mos pasur 287 vota të nevojshme për të rrëzuar qeverinë. Një mocion i dytë, i mbështetur vetëm nga Tubimi Kombëtar i ekstremit të djathtë, nuk pritet të mbledhë vota të mjaftueshme.

Duke folur përpara votimeve, deputeti centrist Charles de Courson, një nga autorët e mocionit ndërpartiak, akuzoi qeverinë e Macron për mungesë “guximi” gjatë debateve parlamentare.

“Ju mund ta kishit dorëzuar [reformën tuaj] në një votim dhe ndoshta do ta kishit humbur atë, por kjo është loja kur jeni në një demokraci”, u tha ai deputetëve.

Udhëheqësja e grupit parlamentar të Rilindjes së Macron, Aurore Bergé, kritikoi akuzat se qeveria nuk kishte arritur të kërkonte kompromise me deputetët dhe akuzoi partitë opozitare se punojnë kundër të mirës së përbashkët.

“Kur njerëzit flasin për një koalicion të madh, duhet të jetë kështu që njerëzit të punojnë së bashku për të mirën e vendit. Është e kundërta që ju po na ofroni… ju doni të ndaloni vendin tonë, në institucionet tona dhe… në rrugë”, tha ajo.

Mocionet e mosbesimit u propozuan javën e kaluar pasi Macron autorizoi përdorimin e një manovre të diskutueshme kushtetuese të enjten për të anashkaluar një votim në parlament mbi projektligjin e tij të reformës së pensioneve. Presidenti francez dëshiron të rrisë moshën ligjore të pensionit në 64 vjeç nga 62, në një përpjekje për të balancuar llogaritë e sistemit të pensioneve shtetërore të borxhit të Francës dhe për të sjellë moshën e pensionit të Francës në përputhje me vendet e tjera evropiane si Spanja dhe Gjermania, ku varion nga 65 deri në 67 vjeç.

Mocioni i mosbesimit u votua në Asamblenë Kombëtare pasi veprimet industriale ndërprenë fluturimet, transportin publik, grumbullimin e mbetjeve dhe rafineritë përpara një dite mbarëkombëtare protestash të enjten. Udhëheqësit e sindikatave shpresojnë për një shfaqje force kundër qeverisë dhe gjithashtu kanë paralajmëruar se trazirat sociale rrezikojnë të rriten pas disa protestave në Paris që u kthyen të dhunshme ditët e fundit.

“Unë ia dërgoj këtë alarm presidentit, ai duhet ta tërheqë projektligjin përpara se të ketë një fatkeqësi. [Protestat tona] kanë qenë shumë të kontrolluara që nga fillimi, por tundimi i dhunës, i radikalizimit … është aty,” tha të dielën kreu i sindikatave të CFDT, Laurent Berger.

Ndërsa qeveria u ka mbijetuar përpjekjeve për ta rrëzuar atë, spekulimet tani po shtohen se Macron do të dëshirojë të zëvendësojë kryeministren e tij të vuajtur Elisabeth Borne në një riorganizim të qeverisë që synon të rifreskojë imazhin e tij. Sipas një sondazhi të IFOP-JDD të publikuar të dielën, vlerësimi i popullaritetit të Macron ra me 4 pikë në një muaj në 28 për qind.

Opozita e ndarë

Mocionet e mosbesimit të së hënës u panë gjerësisht si të pamundura për t’u miratuar, sepse Asambleja Kombëtare Franceze ka qenë thellësisht e ndarë që nga zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar. Ndërsa partia e Rilindjes së Macron ka humbur shumicën e saj absolute, partitë opozitare që mbështesin mocionin e mosbesimit nuk arritën të merrnin vota të mjaftueshme sepse shumica e deputetëve nga konservatorët Les Républicains refuzuan ta mbështesin atë.

Megjithatë, Les Républicains kanë ekspozuar ndarjet e tyre të brendshme dhe lidershipin e dobësuar gjatë procesit pasi disa deputetë injoruan linjën e partisë dhe votuan në favor të njërit prej mocioneve.

Të hënën, një nga rebelët kryesorë, deputeti konservator Aurélien Pradié tha se votimi në favor të mocionit të mosbesimit ishte i nevojshëm për të “dalur nga kaosi”.

“Klubi i Macron nuk e ka kuptuar se çfarë po ndodh. Dhe nëse na duhet t’i godasim me një mocion mosbesimi, unë do ta mbështes atë dhe do t’ua jap zërin tim njerëzve që ndihen të përbuzur”, i tha ai radios Europe 1 të hënën.

Gazeta Shqiptare