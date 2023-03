Pse Xi Jinping është ende miku më i mirë i Vladimir Putinit

Ndërsa niset për një vizitë shtetërore në Moskë këtë javë, Presidenti i Kinës Xi Jinping po e bën këtë në kundërshtim me presionin masiv ndërkombëtar. Vladimir Putin, njeriun që Xi dikur e quajti “miku i tij më i mirë dhe më intim”, sapo është bërë krimineli më i kërkuar i luftës në botë.









Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​një urdhër arresti për Putinin më 17 mars për rolin e tij të dyshuar në transferimin e paligjshëm të civilëve ukrainas në territoret ruse. Por kjo nuk po e pengon Xi, i cili theu normat e Partisë Komuniste dhe siguroi zyrtarisht një mandat të tretë si udhëheqës kinez këtë muaj.

Por pse lideri i Kinës është kaq i vendosur të qëndrojë pranë Putinit, pavarësisht nga reagimet e pashmangshme, në një kohë kur Perëndimi po dyshon gjithnjë e më shumë për qëllimet ushtarake të Pekinit – dhe po shqyrton kompanitë e çmuara kineze si TikTok – më nga afër se kurrë?

Si fillim, botëkuptimi i Pekinit kërkon që ai të qëndrojë strategjikisht afër Rusisë: Siç e shohin udhëheqësit e Pekinit, SHBA po bllokon rrugën e Kinës drejt udhëheqjes globale, të ndihmuara nga qeveritë evropiane, ndërsa shumica e fqinjëve të saj gjeografikë – nga Japonia dhe Koreja e Jugut në Vietnami dhe India – janë gjithnjë e më shumë skeptikë sesa mbështetës.

“Populli kinez nuk është i prirur ndaj kërcënimeve. Tigrat prej letre si SHBA-ja definitivisht nuk do të jenë në gjendje të kërcënojnë Kinën”, tha një koment për agjencinë shtetërore kineze të lajmeve Xinhua, duke parë udhëtimin e Xi në Rusi. I njëjti artikull kritikoi Uashingtonin për kërcënimin se do të sanksionojë Kinën nëse i siguron Rusisë armë për pushtimin e saj në Ukrainë. “Sa më shumë që SHBA dëshiron të shtypë dy superfuqitë, Kinën dhe Rusinë, së bashku … aq më afër Kina dhe Rusia mbështeten tek njëra-tjetra”.

Është një pikëpamje që tingëllon me retorikën nga Kremlini. “Uashingtoni nuk dëshiron që kjo luftë të përfundojë. Uashingtoni dëshiron dhe po bën gjithçka për të vazhduar këtë luftë. Kjo është dora e dukshme”, tha zëdhënësi i Putinit Dmitry Peskov në fillim të këtij muaji.

Romancë 10-vjeçare

Për të kuptuar preferencën e Xi për Putinin edhe pse ekonomia e Kinës është kaq e ndërthurur me Perëndimin, analistët thonë se nuk është e rëndësishme vetëm të merret parasysh vizioni i Pekinit për të ardhmen, por edhe të kuptojmë historinë që ndajnë liderët kinezë dhe rusë.

“Ata kanë vetëm gjashtë muaj diferencë për sa i përket moshës. Të dy baballarët e tyre luftuan në Luftën e Dytë Botërore … Të dy burrat patën vështirësi në rininë e tyre. Të dy kanë vajza”, tha Alexander Gabuev, bashkëpunëtor i lartë në institutin e ekspertëve Carnegie Endowment for International Peace dhe një ekspert për marrëdhëniet ruso-kineze. “Dhe ata të dy janë gjithnjë e më shumë si një perandor dhe një car, po aq të fiksuar pas Revolucioneve me ngjyra”.

“Bromanca” e tyre, siç e tha Gabuev, filloi në vitin 2013 kur Xi u takua me Putinin në fund të samitit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor në Bali – në ditëlindjen e Putinit. Duke cituar dy persona të pranishëm në festën e ditëlindjes së improvizuar, Gabuev tha se rasti “nuk ishte një natë me gaz, por ata u hapën dhe kishte një kimi vërtet funksionale”.

Sipas vetë Putinit, Xi i dhuroi atij një tortë, ndërsa udhëheqësi rus nxori një shishe vodka për një dolli. Dyshja më pas u kujtuan mbi të ‘shtëna’ dhe ‘sanduiçe’. “Unë kurrë nuk kam krijuar marrëdhënie të tilla ose nuk kam bërë marrëveshje të tilla me ndonjë koleg tjetër të huaj, por e bëra atë me Presidentin Xi”, i tha Putin transmetuesit kinez CCTV në 2018. “Kjo mund të duket e parëndësishme, por të flasim për Presidentin Xi, kjo është vendi ku do të doja të filloja”.

Këto komente u pasuan nga një udhëtim në Pekin, ku Xi i dorëzoi Putinit medaljen e parë të miqësisë me Kinën. “Ai është miku im më i mirë dhe më intim”, tha Xi. “Pavarësisht se çfarë luhatje ka në situatën ndërkombëtare, Kina dhe Rusia kanë marrë gjithmonë me vendosmëri zhvillimin e marrëdhënieve si prioritet”.

Xi u ka qëndruar atyre fjalëve, edhe pasi Putini filloi pushtimin e tij në Ukrainë pak më shumë se një vit më parë. Më pak se tre javë më parë, Putin vizitoi Pekinin dhe nënshkroi atë që Kina dikur e quajti një partneritet “pa kufij”. Zyrtarët kinezë nuk e kanë kritikuar Rusinë – dhe ata as që do ta quajnë luftë – ndërkohë që i bëjnë jehonë narrativës së Putinit se zgjerimi i NATO-s ishte fajtor.

Afër por jo e barabartë

Shqetësimet po rriten mbi potencialin e Pekinit për t’i dhënë Rusisë armë. Javën e kaluar, POLITICO raportoi se kompanitë kineze, përfshirë një të lidhur me qeverinë në Pekin, u kanë dërguar subjekteve ruse 1000 pushkë sulmi dhe pajisje të tjera që mund të përdoren për qëllime ushtarake, duke përfshirë pjesët e dronëve dhe forca të blinduara të trupit, sipas të dhënave doganore.

Forcat e armatosura kineze dhe ruse janë bashkuar gjithashtu për stërvitje të përbashkëta jashtë Evropës. Së fundmi, ata zhvilluan stërvitje detare së bashku me Iranin në Gjirin e Omanit.

Gjatë vizitës së Xi këtë javë, të dy liderët pritet të përfundojnë deri në një duzinë marrëveshjesh, sipas medias ruse TASS. Ekspertët thonë se Xi dhe Putin ka të ngjarë të nënshkruajnë marrëveshje të mëtejshme për të nxitur tregtinë – veçanërisht në energji – si dhe të bëjnë më shumë përpjekje për të tregtuar në monedhat e tyre.

Xi pritet gjithashtu të përsërisë “letër pozicionin” e Kinës me synimin për të zgjidhur atë që ajo e quan “kriza e Ukrainës”. Gazeta, e publikuar muajin e kaluar, përmend nevojën për të respektuar sovranitetin dhe për të rifilluar bisedimet e paqes, por gjithashtu përfshin pikat e bisedimeve ruse të tilla si bindja e “blloqeve ushtarake në zgjerim” – një kritikë e fshehtë e mbështetjes së SHBA për Ukrainën për t’u bashkuar me NATO-n. Ka gjithashtu raporte se Xi mund të bisedojë me telefon me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenskyy pas vizitës në Moskë.

Por prioriteti kryesor i përgjithshëm i Pekinit është “të mbyllë Rusinë për një afat të gjatë si partneri më i vogël i Kinës”, shkroi Ryan Hass, një bashkëpunëtor i lartë në Institutin Brookings, një institut. “Për Xi, çimentimi i Rusisë si partneri i vogël i Kinës është thelbësor për vizionin e tij për përtëritje kombëtare”.

Për ta arritur këtë, qëndrimi i Putinit në pushtet është i panegociueshëm për Pekinin, ai shkroi: “Objektivi i Kinës është të ruhet nga dështimi i Rusisë dhe rënia e Putinit”.

A ka mënyrë më të mirë, pra, për të treguar mbështetje sesa të marrësh pjesë në një banket shtetëror kur miku yt famëkeq ka më shumë nevojë për ty?

Gazeta Shqiptare