Raporti i DASH ku analizohet edhe shembja e “Prestige Resort”/ Ish-deputeti i PS: Media nuk duhet të goditet

Ish deputeti i Partisë Socialiste, Ervin Bushati ka komentuar raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku analizohet edhe shembja e “Prestige Resort”.









Në një intervistë për “Panorama TV”, Bushati u shpreh se mediat duhet të jenë të pavarura dhe nuk duhet të goditen.

Sipas Bushatit është me rëndësi miratimi i ligjit të medias, që pastron ekosistemin e parregullt të mediave në vendin tonë.

Pyetje: Sipas DASH, qeveria është selektive në zbatimin e ligjit, ku janë të përfshira edhe kompani të ndryshme mediatike, që sipas këtij raporti kanë trysni të vazhdueshme, duke patur parasysh edhe “Prestige Resort”, i analizuar në raport, si e komentoni?

Ervin Bushati: Kjo është pyetje e vështirë dhe këto duhet të diskutoheshin, jo AliBasha dhe këto historitë e Berishës.

Në Shqipëri media është e rëndësishme, që media duhet të ishte e pavarur ketë e kishte në dorë edhe vetë media. Në një natyrë perfektë media nuk duhet të kishte interesa ekonomike dhe duhet të ishte media që paguhet dhe financohet si media.

Në këtë pjesë që media ka edhe interesa ekonomike dhe goditen ndonjëherë, mirë do ishte të mos ishin goditur, të ishin zgjidhur. Nuk i bën mirë as medias as qeverisë. Të dyja palët kanë humbur në këtë pikë. Mund të kem shumë mendime personale, por nuk dua të nisem mbi hipoteza.

Në të ardhmen duhet të miratuar ai ligji i medias, që pastronte ekosistemin e parregullt të medias. Janë mbi 1 mijë media në Shqipëri, ju jeni media serioze, keni kosto. Del një tjetër nga kuzhina, hap portal, ve gjoba. Kjo e detyron edhe modelin e medias.

Po shohim që kjo e ka dëmtuar median. Ishte faji i opozitës atëherë që donte ta ndërronte ligjin për mediat. Media duhet të jetë e lirë e pavarur nga interesat ekonomike.