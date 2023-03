Zgjedhja e Avokatit të Popullit/ Braho: Pati linçim publik nga kryeministri! Daci: Duan ushtar partie

Ish-kandidati i propozuar nga opozita për t’u emëruar në pozicionin e Avokatit të Popullit, Ledio Braho ka folur për rrëzimin e kandidaturës së tij nga ana e mazhorancës.









I ftuar në emisionin “Log.” në “Panorama TV”, Braho tha se fillimisht ai e mori pëlqimin edhe të mazhorancës, por më pas, për arsye të pakuptueshme, nisi një linçim nga ana e kryeministrit Edi Rama.

Për këtë çështje, avokati Jordan Daci deklaroi se mazhoranca nuk kërkon një Avokat Populli, por një ushtar partie.

Sipas tij, thuajse të gjithë kandidatët që ishin propozuar për këtë pozicion ishin në kërkim të një vendi pune.

Pyetje: Ju erdhi keq që ju rrëzuan nga avokati i Popullit?

Ledio Braho: Patjetër që nuk më erdhi mirë. Por problematika ishte që pati një linçim publik nga kryeministri në Kuvend. Kjo ishte pjesa që nuk më erdhi mirë.

Pyetje: A u ndodhët në mes të një “përplasje” mes Alibeajt dhe kryeministrit?

Ledio Braho: Mund ta thuash edhe këtë. Për emrin tim në fillim është dhënë pëlqimi dhe nga mazhoranca. Se ndryshe unë nuk do e kisha vazhduar atë kandidimin nëse nuk do ishte pëlqimi. Ndodhi diçka çfarë ndodhi në ditën e fundit që ishte seanca. Nuk u miratua kandidatura, por u shoqërua me një linçim publik. Ndërkohë tani del PD-ja dhe hedh akuza që unë jam levë e Ramës. Ka diçka që nuk shkon me akuzat politike që i bëhen individëve në Shqipëri. Kjo është pjesa që politika të bën pis.

Jordan Daci: Këta nuk duan avokat populli, por ushtar populli, ushtar partie. Avokati i popullit nuk është punësim. Ky është institucion. Shumica e kandidatëve, përjashto Ledion, kërkonin punë, e shihnin si punësim. Dua të punësohem avokat populli, a e kupton se çfarë turpi dhe çfarë standardi bastard vendos Kuvendi.