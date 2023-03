Krahasuan “Winnie the Pooh” me Presidentin Xi, Kina ndalon shfaqjen e filmit

Memet që krahasojnë Xi-n me Pooh-in e shëmtuar janë bërë një mjet në Kinë për të tallur liderin e vendit.









Censorët kinezë kanë ndaluar publikimin e Christopher Robin, një adaptim i ri filmik i historisë së dashur të AA Milne për Winnie Pooh, sipas Hollywood Reporter .

Personazhi Winnie the Pooh është bërë një mënyrë e lehtë për njerëzit në mbarë Kinën për të tallur presidentin e tyre, Xi Jinping , por duket se qeveria nuk e sheh shakanë shumë qesharake.

Filloi kur Xi vizitoi SHBA-në në vitin 2013 dhe një imazh i Xi-t dhe presidentit më pas Barack Obama duke ecur së bashku nxiti krahasimet me Winnie – një Xi i shëmtuar duke ecur me Tigger, një Obama të dobët.

Personazhet e Winnie the Pooh së bashku me Xi Jinping dhe Barack Obama.

Personazhet e Winnie the Pooh së bashku me Xi Jinping dhe Barack Obama.

Personazhet e Winnie the Pooh së bashku me Xi Jinping dhe Barack Obama.

Xi u krahasua përsëri me ariun imagjinar në vitin 2014 gjatë një takimi me kryeministrin japonez, Shinzo Abe, i cili mori pjesë në gomarin pesimist dhe të zymtë, Eeyore.

Personazhet e AA Milne Eeyore dhe Winnie the Pooh u krahasuan me kryeministrin e Japonisë, Shinzo Abe dhe presidentin e Kinës Xi Jingping.

Personazhet e AA Milne Eeyore dhe Winnie the Pooh u krahasuan me kryeministrin e Japonisë, Shinzo Abe dhe presidentin e Kinës Xi Jingping.

Personazhet e AA Milne Eeyore dhe Winnie the Pooh u krahasuan me kryeministrin e Japonisë, Shinzo Abe dhe presidentin e Kinës Xi Jingping.

Ndërsa krahasimet u rritën dhe memet u përhapën në internet, censuruesit filluan të fshinin imazhet që tallnin Xi.

Faqja e internetit e stacionit televiziv amerikan HBO u bllokua muajin e kaluar pasi komediani John Oliver vazhdimisht u tall me ndjeshmërinë e dukshme të presidentit kinez për krahasimet e figurës së tij me atë të Winnie. Segmenti u fokusua gjithashtu në të dhënat e zymta të të drejtave të njeriut në Kinë .

Një tjetër krahasim midis Xi dhe Winnie gjatë një parade ushtarake në 2015 u bë imazhi më i censuruar i atij viti, sipas Global Risk Insights .

Firma tha se qeveria kineze e shihte meme si “një përpjekje serioze për të minuar dinjitetin e zyrës presidenciale dhe të vetë Xi”.

“Regjimet autoritare janë shpesh prekëse, megjithatë reagimi është konfuz pasi qeveria po shtyp në mënyrë efektive një fushatë të mundshme pozitive dhe organike të imazhit publik për Xi-n,” thuhej në raport në atë kohë.

Një arsye tjetër për refuzimin e filmit nga autoritetet mund të jetë se Kina lejon vetëm 34 filma të huaj të dalin në kinema çdo vit.

Kjo bën që filmat e famshëm të Hollivudit të verës, filmat familjarë dhe pretendentët nga e gjithë bota të bëjnë kalorës për një numër të vogël vendesh.

Christopher Robin është filmi i dytë i Disney-t që i mohohet publikimi këtë vit, pasi A Wrinkle in Time u bllokua, ndërsa filmi Ant Man and the Wasp i studios do të hapet këtë muaj./TheGuardian