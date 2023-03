“Kristi s’u tregua burrë”, mikesha e Keisit: Kush s’do donte të ishte “ishi” i Kejsit

Esi Sinanaj, mikesha e ngushtë e Kejsi Medinit ka folur lidhur me lojën e saj në Big Brother.









Përmes një lidhje Skype nga Spanja ajo tregoi për “Ftesë në 5” se kishte qenë me Kejsin deri në momentin që ajo u bë pjesë e Big brother Vip Albania.

Esi pohoi se në fillim e mbështeti lidhjen e saj me Kejsin, duke e konsideruar totalishte të sinqertë përfshirjen e Kejsit.

Sa i përket distancimit të tyre, ajo tha se priste më shumë nga Kristi.

“Prisja më shumë nga Kristi. Prisja një mashkull që do reagonte dhe s’ do e pranonte aq kollaj ndarjen. Ai u tregua i ftohtë dhe dukej sikur atë qëllim kishte pasur , thjesht po priste t’ia thoshte Kejsi”, tha ajo.

Sa i përket thashethemeve për një lidhje të shkuar mes Lorencit dhe Kejsit, Esi deklaroi:

“Lorencin e ka shok. E kemi të njohur të përbashkët. S’ ka pasur lidhje me Lorencin. Mediat e kanë bërë publike për të shitur lajmin. Futja e Lorencit e konfuzoi situatën me njerëzit që komentojnë dhe jam e lumtur që Kejsi s’ i sheh ato komente. S’ di kush po e përdor këtë lajm për famë, sepse kush s’ do donte të ishte ish- dashuri i Kejsit”.