Moska reagon ashpër: Nëse Kievi merr municion uraniumi të varfëruar, ne do të përdorim armë bërthamore!

Paralajmërime tw frikshme dërgohen nga Moska, e cila ruan mundësinë e një “konflikti bërthamor” me Perëndimin. Ministri i Mbrojtjes, Sergei Shoigu, thekson se kanë mbetur gjithnjë e më pak hapa që të ndodhë një gjë e tillë, raporton agjencia e lajmeve Interfax.









Ministri rus iu përgjigj raporteve të mediave se Britania do të furnizonte Ukrainën me municione që përmbajnë uranium të varfëruar, një lëvizje që ai tha se Moska do t’i përgjigjet.

Vihet re se Britania konfirmoi të martën se do të dërgojë në Ukrainë municione me uranium të varfëruar së bashku me tanket Challenger 2.

Gjatë tre dekadave të fundit, ky lloj municioni ka qenë zgjedhja e ushtrive amerikane dhe britanike.

Sasi të konsiderueshme të municioneve të uraniumit të varfëruar janë përdorur në Irak dhe në Ballkan nga SHBA dhe Britania e Madhe.

NATO: Rusia mund të ketë kërkuar armë vdekjeprurëse nga Kina

Me kontaktet dypalëshe mes Xi Jinping dhe Vladimir Putin të bashkuar, si pjesë e vizitës së të parit në Rusi, SHBA po i dërgon mesazhe paralajmëruese Pekinit.

“NATO ka disa indikacione se Rusia mund t’i ketë kërkuar Kinës armë vdekjeprurëse për të forcuar veten në luftën kundër Ukrainës”, tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stottenberg.

“Ne nuk kemi asnjë provë që Kina po i dërgon Rusisë armë vdekjeprurëse, por kemi parë disa shenja se kjo ishte një kërkesë e Rusisë dhe se është një çështje që Pekini po e shqyrton”, u tha ai gazetarëve në një konferencë shtypi në Bruksel.

“Kina nuk duhet të ofrojë ndihmë vdekjeprurëse për Rusinë. Kjo do të ishte mbështetje për një luftë të paligjshme”, paralajmëroi Stoltenberg.

Sipas Stoltenberg, vizita shtetërore tre-ditore e Xi në Moskë shënon lidhjet më të ngushta që janë zhvilluar midis Kinës dhe Rusisë vitet e fundit.

“Ne shohim se si Kina dhe Rusia po afrohen gjithnjë e më shumë në fushën ushtarake – stërvitje të përbashkëta, patrulla të përbashkëta, patrulla detare dhe ajrore – në fushën ekonomike dhe gjithashtu në fushën politike dhe diplomatike”, tha Stoltenberg.

“Pra, takimi në Moskë është pjesë e këtij modeli ku Kina dhe Rusia po punojnë gjithnjë e më ngushtë dhe po ndërtojnë një partneritet më të fortë dhe më të fortë”, përfundoi sekretari i përgjithshëm i NATO-s.