Ndahet nga jeta në moshën 56-vjeçare aktori i njohur i “Star Wars” dhe “Harry Potter”

Ka ndërruar jetë në moshën 56-vjeçare, Paul Grant, i cili u shfaq në ekskluzivitetet e filmave “Star Wars” dhe “Harry Potter”.









Lajmin e konfirmoi vajza e Paul, Sophie Jayne Grant për “Sky News.”

“Jam zemërthyer. Asnjë vajzë nuk e meriton t’i hiqet babai. Ai ishte aq i njohur dhe i dashur. Ai është larguar shumë shpejt”– tha vajza e aktorit të ndjerë.

Sipas mediave të huaja, Paul pësoi vdekje klinike pas një kolapsi në një stacion treni në Londër më 16 mars. Ai më vonë u shpall i vdekur më 20 mars.

Autoritetet iu përgjigjën një incidenti në stacionin St. Pancras në Euston Road, konfirmoi një zëdhënës i Shërbimit të Ambulancës në Londër për “Sky News.” Ndërsa Paul u dërgua me urgjencë në spital, familja e tij mori vendimin për të fikur aparatin e tij të mbështetjes për jetën më 19 mars.

“Jam e shkatërruar. Babai im ishte një legjendë në shumë mënyra. Ai gjithmonë sillte një buzëqeshje dhe të qeshura në fytyrën e të gjithëve. Ai do të bënte gjithçka për këdo”-tha Sophie për “The Sun.”

Në ekranin e madh, Paul luajti në filmin e vitit 1983 “Star Wars: Episode VI-Return of the Jedi” përpara se të luante së bashku me David Bowie në filmin klasik të kultit të vitit 1986, “Labyrinth.”

Ai gjithashtu fitoi rolin e një goblini në filmin e vitit 2001 “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.”