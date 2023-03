“Rama donte t’i bënte qejfin DiCaprios”- Malltezi në Panorama TV: Kryeministri duhet të çonte biologët në terren te lumi Vjosa, këto zona…

Anëtari i Departamentit të Mjedisit në PD, Jamarbër Malltezi u shpreh në emisionin “Log.” në Panorama TV se shpallja e lumit Vjosa “Park Kombëtar” nga qeveria nuk është bërë si duhet pasi vendimi nuk është diskutuar me ekspertët.









Malltezi tha se Rama e mori vendimin për t’i bërë qejfin aktorit Leonardo DiCaprio, ndërsa shtoi se biologët duhet të kishin shkuar në terren për të përcaktuar se cilat zona duhen shpallur të mbrojtura.

“Unë doja të ngrija dy elementë të tjerë në 2009 një komani franceze ka bërë një studim për potencialin hidrik të Vjosës ishte shumë i dendur me HEC-e, më interesant është fakti që disa studiues të universitetit të Vjenës erdhën më një idenë që në rast se ju doni të merrni disa energji po sikur të bëjmë një HEC me tubacion me tunel qe e merr ujin ara te kalonte në Përmet dhe e zbraste në Memaliaj. Lejini lumin të lirë po shfrytëzoni këtë pjesë që nuk iu dëmton dhe keni pjesën tjetër.

Rruga më e duhur do të ishte të shtrihej një tryezë dhe të diskutohen disa vite vendimet. Nuk mund të përjashtojnë askënd vendimmarrja nuk bëhet sic e bëri Rama për fasadë. Ku është harta e Vjosës nuk ka hartë sepse është bërë për fasadë që të mbërrihej deri të Parku Kombëtar… Hap gjeoportalin por se ka hartën. Nuk e nxjerr Edi Rama vendimin se është fasadë si janë shpallur parqet kombëtare. Nuk bëhet me qejf që Edi Rama si sulltan i vendit të thotë unë dua ti bëj qefin Leonardo DiCaprios të të duhet ta diksutosh me publikon dhe të cosh biologët në terren që të thonë këto zona duhet të shpallen të mbrojtura. Ka pasur të paktën dy ekspedita asnjëra nuk është financuar me para shqiptare”, tha Malltezi.