Xhixho reagon për raporti e DASH për ‘Prestige Resort’: Pasqyra ku shihet qeveria Rama

Deputetja e Partisë së Lirisë, Erisa Xhixho iu është bashkuar reagimeve në lidhje e raportin e DASH që dënonte shembjen e ‘Prestige Resort’.









Në një mesazh në ‘Facebook’ Xhixho thekson se raporti i DASH ngre alarmin për korrupsionin galopant në të cilin është zhytur qeveria Rama.

REAGIMI I XHIXHOS

Raporti i DASH, pasqyra ku shihet qeveria Rama!

Raporti i fundit i DASH ngre alarmin për korrupsionin galopant në të cilin është zhytur qeveria Rama, pushteti i tij vendor i dalë nga zgjedhjet njëpartiake, për lirinë e kufizuar të medias, shkeljen me arrogancë të ligjit të pronës, kapjen e gjyqësorit dhe injorimin e ligjit për ngacmimin seksual.

Ja disa të vërteta që thekson raporti i DASH:

➡️ Korrupsioni, thekson raporti, ishte i pranishëm në të gjitha degët dhe nivelet e qeverisjes, përfshirë edhe prokurimin publik dhe partneritetet publiko-private.

➡️ Mangësitë me pavarësinë dhe integritetin e gjyqësorit; mungesa e mediave të pavarura; dhe korrupsioni i vazhdueshëm në qeverisje, në organet e zbatimit të ligjit dhe në institucionet lokale, ishin problemet kryesore në Shqipëri gjatë vitit të kaluar

➡️ Presioni politik, frikësimi, korrupsioni dhe burimet e kufizuara e penguan gjyqësorin të funksiononte plotësisht, në mënyrë të pavarur dhe efikase.

➡️ Presioni politik, korrupsioni dhe mungesa e fondeve kufizuan median e pavarur të shkruar dhe gazetarët thuhet se kanë praktikuar autocensurë.

➡️ Raporti i Misionit Ndërkombëtar të Vëzhgimit të Zgjedhjeve pas zgjedhjeve parlamentare të prillit 2021 vlerësoi se gazetarët mbetën të pambrojtur ndaj presionit dhe korrupsionit.

➡️ Sipas Misionit Ndërkombëtar të Vëzhguesve “partia në pushtet siguroi avantazhe të rëndësishme nga fakti i të qënit pushteti i saj, nga kontrolli mbi administratat vendore dhe nga keqpërdorimi i burimeve administrative.

➡️ Shumica siguroi nga mbulimi pozitiv i institucioneve shtetërore në media, si edhe pretendimet e besueshme për blerje të përhapura të votave nga partitë politike dhe nxjerrjen dhe përdorimin e paligjshëm të të dhënave të ndjeshme personale.

➡️ Shembja në dhjetor e një hotelit nga Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit. Pronari i hotelit, që është edhe pronar i disa mediave dhe bizneseve të tjera, pretendon se hoteli i tij u shkatërrua për të heshtur kritikat dhe kundërshtimet, ndërkohë që qeveria tha se veproi në përputhje me ligjet në fuqi.( Rasti i Prestigj Resort)

➡️ Autoritetet nuk kanë publikuar të dhëna për ndjekjet penale për rastet e përdhunimit bashkëshortor. Koncepti i përdhunimit nga bashkëshorti nuk është kuptuar mirë dhe autoritetet shpesh nuk e konsiderojnë atë si krim. Megjithëse ligji e ndalon ngacmimin seksual, zyrtarët rrallë e zbatuan detyrimiun që rrjedh nga ky ligj.

️Më 14 maj duhet të ndëshkojmë me votë këtë qeveri që ka mbjellë korrupsion, paligjshmëri dhe punon vetëm për një grusht njerëzish, duke larguar të rinjt e intelektualët nga vendi.