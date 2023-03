Bruce Willis me demencë dhe Emma Heming festojnë 14 vjet martesë – Shikoni videon

Bruce Willis doli në pension rreth 1 vit më parë nga kinemaja, por kjo nuk do të thotë se emri i tij ka pushuar së diskutuari në mediat e huaja.









Gjendja e tij shëndetësore pas diagnozës, fillimisht me afazi dhe më pas me një formë çmendurie, e nxjerr shpesh në qendër të vëmendjes yllin e “Die Hard”.

Tani, ai është kthyer në tabloidet për përvjetorin e martesës me Emma Heming, vetëm disa ditë pas ditëlindjes së tij të 68-të.

Modelja ngarkoi në Instagram një video të rinovimit të betimit të tyre, e cila u bë në vitin 2019 dhe e shoqëroi postimin me një mesazh të gjatë.

“Në përvjetorin tonë të 10-të të martesës vendosëm të rinovojmë betimet tona në të njëjtin vend ku u martuam në vitin 2009. Jam shumë e lumtur që u martuam”, shkroi Hemming, duke falenderuar ata që e kishin mbështetur duke qenë atje, përfshirë edhe ish-bashkëshorten e tij. aktoren, Demi Moore.

View this post on Instagram A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Videoja përmban ‘Fix You’ të Coldplay dhe tregon nusen duke ecur drejt Willis me dy shoqëruese të nuses në tërheqje. Çifti ka shkëmbyer një puthje dhe në fund e gjithë familja është fotografuar së bashku.

Dasma e tyre në vitin 2009

Në vitin 2009, Willis dhe Heming u martuan në një ceremoni spektakolare të mbajtur në rezidencën private të aktorit në Turks and Caicos. Dasma e çiftit ka qenë tema e vëmendjes më të madhe të mediave, me shumë në industrinë e argëtimit që e presin me padurim këtë ngjarje. Dasma ishte një çështje private, me të ftuar vetëm familjarët dhe miqtë e ngushtë.

Ata u martuan në sfondin e plazhit dhe ujërave buz detit të Karaibeve. Heming kishte veshur një fustan nusërie prej fildishi të dizajnuar nga stilistja e njohur Monique Lhuillier dhe mbajti një buqetë me trëndafila dhe zambakë krem.

Nga ana tjetër, Willis është veshur me një kostum klasik të zi me një këmishë të bardhë poshtë dhe ka kompletuar look-un me një boutoniere të zbukuruar me trëndafila të bardhë. Çifti ka shkëmbyer betime përballë një harku me lule të bardha dhe gjelbërim, që i ka kornizuar bukur.

Pas ceremonisë, të ftuarit patën mundësinë të shijojnë një pritje luksoze të organizuar në një çadër në plazh.

‘Po mësoj të jetoj me pikëllimin’ – Çfarë tha Hemming pas diagnozës së Willis me afazinë

Modelja 44-vjeçare postoi një video të saj duke ushtruar dhe duke punuar në kopsht, pak pasi burri i saj u diagnostikua me afazi, duke shënuar Ditën Kombëtare të Ndërgjegjësimit për Dhimbjen.

“Kjo ishte një verë që më ndihmoi të zbuloja veten. Po përpiqem të gjej hobi të reja, të dal nga zona ime e rehatisë dhe të qëndroj aktive”, ka shkruar gruaja e Bruce Willis nën postimin e saj.

View this post on Instagram A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

“Pikëllimi mund të më paralizojë, por unë po mësoj të jetoj me të ”, vazhdoi modelja për të përfunduar: “Pikëllimi është forma më e thellë dhe më e pastër e dashurisë. Shpresoj që të gjeni pak qetësi në këtë”.

Që në momentin e parë që aktori u diagnostikua me afazi, i dashuri i tij ka qenë gur në krah të tij dhe përpiqet në çdo mënyrë t’i rrisë moralin, pavarësisht vështirësisë së situatës.

Sipas National Aphasia Assn, gjendja është një çrregullim i fituar i komunikimit që dëmton aftësinë për të përpunuar gjuhën, por nuk ndikon në inteligjencën.

Pak kohë më parë modelja kishte shkruar në postimin e saj për aktorin: “Motoja ime është gjithmonë mos lejo që frika të të ndalojë. Pse; Sepse frika më ndalon gjatë gjithë kohës, për fat të keq. Kjo është një arsye më shumë pse u dashurova me burrin tim. Frika nuk e ndaloi kurrë. Dua të them se çfarë besimi duhet dikush për të kënduar me tundimet? Mund të thuash çfarë të duash, por ky djalosh ka qenë gjithmonë i shtyrë nga pasioni i tij dhe nuk e ka lënë askënd ta ndalojë. Për këto arsye kam kaq shumë respekt, dashuri dhe admirim për të”.

View this post on Instagram A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)