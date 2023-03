Teksa mbrëmjen e djeshme u transmetua një klip me momente të Luizit dhe Kiarës në suitë, Olta ishte shprehur në dhomën e rrëfimit: Po të isha unë me Luizin në vend të Kiarës, ky do ishte një “Big Brother” i paharrueshëm. Pupupu ça do kisha bërë!









E pyetur nga Arbana për komentin e saj “ça do kisha bërë”, Olta tha se do i kishin nxjerrë gjithë banorët e tjerë jashtë.

Sipas saj Kiara dhe Luizi nuk e kanë shijuar suitën dhe se kimia mes tyre nuk është më si në fillim.