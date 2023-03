Nafta ruse e gjen “të hapur” derën e pasme të Evropës, thonë kritikët

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka deklaruar varësinë e Evropës nga nafta dhe gazi rus “histori”.









Por të tjerë, nga zyrtarë të lartë ukrainas te eurodeputetë dhe të brendshëm të industrisë, thonë se kapitulli i historisë është ende duke u shkruar.

Sasi të konsiderueshme të hidrokarbureve ruse, veçanërisht nafta, janë ende duke rrjedhur rreth sanksioneve dhe në tregun evropian, thonë ata, duke fituar pagesa që financojnë makinën luftarake të Vladimir Putinit.

“Kam pasur një mik në Nju Jork në vitet 1990, i cili ankohej se buburrecat do të hynin në banesën e tij nga çdo vrimë në dispozicion – kjo është ajo që Rusia po bën me energjinë e saj”, tha për POLITICO Oleg Ustenko, këshilltar ekonomik i presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy. “Ne duhet t’i rregullojmë këto vrima për të ndaluar Rusinë të marrë këto para të gjakut që po përdorin për të financuar makinën ushtarake që po shkatërron vendin tonë dhe po vret njerëzit tanë”.

Nafta e papërpunuar është jashtëzakonisht e vështirë për t’u gjurmuar në tregjet globale. Mund të përzihet ose të përzihet lehtësisht me dërgesat e tjera në vendet tranzit, duke krijuar në mënyrë efektive një grumbull më të madh nafte, origjina e së cilës nuk mund të përcaktohet. Procesi i rafinimit, i nevojshëm për çdo aplikim praktik, gjithashtu heq të gjitha gjurmët e origjinës së lëndës së parë.

Një rrjet kompleks i kompanive të transportit detar, që mbajnë flamuj të juridiksioneve të padepërtueshme në det të hapur, shton një shtresë të mëtejshme misteri; disa janë akuzuar se kanë ndihmuar Rusinë për të fshehur origjinën e eksporteve të saj të papërpunuara duke përdorur një sërë mjetesh të ndryshme.

“Ndryshe nga gazi i tubacioneve, tregu i naftës është global. Sistemet e shkëmbimit dhe rrjetave, dhe përzierja e varieteteve janë praktikë e zakonshme”, tha Mikhail Khodorkovsky, një kritik i shquar në mërgim i Putinit dhe ish-CEO i gjigantit të naftës dhe gazit Yukos.

“Rezultati i embargos është një rritje e ndjeshme e kostove të transportit rus, një rishpërndarje e konsiderueshme e të ardhurave në favor të ndërmjetësve dhe disa zbritje shtesë për shkak të ngushtimit të tregut të blerësve”.

Zgjidhje të papërpunuara?

BE-ja ka ndaluar kryesisht karburantet fosile ruse që nga pushtimi i Ukrainës në shkurt 2022, me përjashtime për sasi të kufizuara të naftës së papërpunuar të tubacionit, gazit të tubacionit, gazit natyror të lëngshëm (LNG) dhe produkteve të naftës.

Por vëllime të mëdha të naftës bruto ruse – një burim më i madh të ardhurash se gazi – po dërgohen ende në tregjet globale, duke bërë që disa ekspertë të dyshojnë se po e gjejnë rrugën e tyre drejt tregut të Evropës nga dera e pasme.

“Që nga futja e sanksioneve, vëllimet e naftës së papërpunuar që Rusia eksporton kanë mbetur pak a shumë të qëndrueshme”, tha Saad Rahim, kryeekonomist në firmën globale të tregtisë së mallrave Trafigura. “Është e mundur që nafta ruse ende po i shitet BE-së dhe vendeve perëndimore nëpërmjet ndërmjetësve”.

Një rrugë e mundshme për në Evropë është përmes Azerbajxhanit, i cili kufizohet me Rusinë dhe është pika fillestare e tubacionit Baku-Tbilisi-Cejhan (BTC), i operuar nga BP. Porti i Ceyhan, në Turqi, është një qendër kryesore furnizimi nga e cila nafta bruto transportohet në Evropë; ajo merr gjithashtu sasi të mëdha nga Iraku përmes gazsjellësit Kirkuk-Cejhan.

François Bellamy, një eurodeputet francez dhe anëtar i Komitetit të Parlamentit Evropian për Industrinë, Kërkimin dhe Energjinë, shfaqi dyshime për këtë rrugë në një pyetje të fundit drejtuar Komisionit. Të dhënat tregojnë se Azerbajxhani eksportoi 242,000 fuçi në ditë më shumë se sa prodhoi midis prillit dhe korrikut të vitit të kaluar, tha ai – një diferencë e madhe mbi prodhimin vendas, i cili qëndroi në 648,000 fuçi në ditë muajin e kaluar dhe është në rënie afatgjatë, sipas ministrisë. shifrat.

“Si mundet një vend të zvogëlojë prodhimin dhe të rrisë eksportet në të njëjtën kohë? Ka diçka krejtësisht jokonsistente në shifra dhe kjo mospërputhje krijon dyshime se sanksionet po anashkalohen”, tha Bellamy.

Një zëdhënës i Komisionit tha se po punon për të goditur zbrazëtirat në regjimet e sanksioneve dhe ka emëruar ish-ambasadorin e BE-së në SHBA, David O’Sullivan, si një të dërguar special të ngarkuar me trajtimin e anashkalimit. Zyrtari gjithashtu vuri në dukje se të dhënat e cituara nga Bellamy mbi transaksionet e naftës në Azerbajxhan, më të fundit të disponueshme publikisht, “kanë ndodhur përpara se sanksionet të hynin në fuqi, kështu që nuk bëhet fjalë për shmangie të sanksioneve atje”.

“Azerbajxhani nuk eksporton naftë ruse në BE përmes tubacionit BTC,” tha Aykhan Hajizada, zëdhënës i ministrisë së jashtme të vendit, duke shtuar se ndërsa “Azerbajxhani vazhdon të përdorë të gjithë naftën e pasanksionuar pavarësisht nga burimi”, ai “mbetet i përkushtuar ndaj duke kryer operacionet e furnizimit dhe tregtimit me kujdesin dhe zell maksimal, në përputhje me ligjet dhe rregulloret përkatëse”.

BP ka qenë më parë e detyruar të mohojë se tubacioni BTC transporton naftë ruse dhe të dhënat e shitura nga POLITICO për dërgesat e papërpunuara nga Ceyhan tregojnë një rënie të kohëve të fundit në vëllimin e eksporteve në BE, nga rreth 3 milion ton në muaj (rreth 700,000 fuçi në muaj ditë) në fillim të vitit 2022 në rreth 2 milionë tonë në muaj këtë vit.

Operacione të lëmuara

Në të njëjtën kohë, megjithatë, Turqia dyfishoi importet e saj të drejtpërdrejta të naftës ruse vitin e kaluar dhe ka refuzuar të vendosë sanksione ndaj naftës së papërpunuar ruse, pavarësisht se njëkohësisht ofron mbështetje ushtarake dhe humanitare për Ukrainën.

Qendra Finlandeze për Kërkime mbi Energjinë dhe Ajrin e Pastër (CREA) paralajmëroi në fund të vitit të kaluar se “një rrugë e re për naftën ruse në BE po shfaqet përmes Turqisë, një destinacion në rritje për naftën bruto ruse”, ku ajo rafinohet në produkte nafte që janë nuk i nënshtrohet sanksioneve dhe shitet më.

“Ne kemi prova të mjaftueshme që disa kompani ndërkombëtare po blejnë produkte rafinerie të prodhuara nga nafta ruse dhe i shesin ato në Evropë”, tha Ustenko, këshilltari i Zelenskyy. “Është krejtësisht e ligjshme, por krejtësisht e pamoralshme. Vetëm për shkak se lejohet nuk do të thotë që ne nuk kemi nevojë të bëjmë asgjë për të”.

Të hënën, OJQ-ja britanike Global Witness publikoi një raport që zbuloi se nafta ruse është shitur vazhdimisht me çmime që tejkalojnë kufirin prej 60 dollarësh të vendosur nga vendet e G7 në dhjetor të vitit të kaluar.

“Fakti që nafta ruse vazhdon të rrjedhë nëpër botë është një tipar, jo një defekt i sanksioneve perëndimore”, tha Mai Rosner, një aktiviste që punoi në raport. “Qeveritë i ofruan industrisë së karburanteve fosile një derë të hapur, dhe tregtarët e mallrave dhe kompanitë e mëdha të naftës po i shfrytëzojnë këto boshllëqe për të vazhduar biznesin si zakonisht”.

