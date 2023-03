Ozempic/ Ilaçi për diabetin që marrin të famshmit – Dobësim, por për sa kohë…

Në ceremoninë e 95-të të ndarjes së çmimeve Oscar të dielën e kaluar, e cila, meqë ra fjala, nuk kishte shaka të rreme jo-politikisht korrekte, grindje me të famshmet dhe kthim-mbrapa, prezantuesi Jimmy Kimmel vendosi të ndajë me botën një sekret të Hollivudit aq të zakonshëm dhe të përhapur sa që mund të rivalizojë çdo gjë që konsiderohet dhe merret si e mirëqenë.









Prezantuesja televizive amerikane që në fillim të mbledhjes vjetore të industrisë së filmit, duke dashur të trollojë me apoteozë kultin e ri të elitës hollivudiane, iu drejtua audiencës fotogjenike: “Duke parë rreth kësaj dhome nuk mund të mos pyes veten: A ka Ozempic për mua?”

Kimmel në fakt iu drejtua ‘elefantit’ në dhomë në një mënyrë gjuhësore, por në mënyrë të drejtpërdrejtë. Për superarmën e re – por tashmë popullore – në luftën e palëkundur, edhe pse të paparalajmëruar, për të pushtuar dëshminë e përsosur të jashtme të mirë. Në fund të fundit, të gjithë në Teatrin Dolby të dielën e kaluar dukeshin si një version i tyre i hekurosur mirë dhe me jakë. Por ndalo. Çfarë është Ozempic dhe çfarë po bënte në Oscars?

Semaglutide, i njohur gjithashtu si Ozempic, është një ilaç relativisht i ri – i miratuar nga FDA në 2017. Ose më mirë është një Oscar për atë që mund të arrijë për pacientët me ilaçin e diabetit të tipit 2. Siç thuhet në përshkrimin e tij të shkurtër nga kompania farmaceutike Novo Nordisk, “semaglutide është një agonist i receptorëve peptid GLP1. Ai funksionon në të njëjtën mënyrë si peptidi GLP-1 (një hormon i prodhuar në zorrë) duke rritur sasinë e insulinës që çlirohet nga pankreasi pas ngrënies. Kjo ndihmon në kontrollin e niveleve të glukozës në gjak”.

Është një trajtim vërtet revolucionar që jepet në një tretësirë ​​injektuese një herë në javë, ka një profil të mirë, sipas hulumtimeve të deritanishme, siguri dhe me pak fjalë ndryshon jetën e atyre që vuajnë nga diabeti i tipit 2 – në 1 milion ose ndryshe në 11% të popullsisë. Por përveç jetës së përditshme, cilësisë së jetës dhe treguesve të shëndetit – zvogëlon nivelin e lipideve, presionin sistolik dhe inflamacionin – Ozempic gjithashtu ndryshon figurën. Dhe diku këtu fillon degjenerimi i tij.

Semaglutide

Substanca aktive semaglutide, përveç niveleve të glukozës në gjak, ndikon edhe në qendrën e oreksit të trurit. Kjo do të thotë se ata që trajtohen me ilaçin në fjalë – për aq kohë sa e marrin – kufizojnë marrjen e ushqimit pa u detyruar, humbin peshë më lehtë dhe më shpejt – veçanërisht indin dhjamor – dhe tregojnë një preferencë të reduktuar për ushqimet me përmbajtje të lartë të yndyrës. Ata zakonisht marrin trupin e ëndrrave të tyre – ose të paktën diçka mjaft të afërt me atë që kanë në mendje si idealin e tyre – pa pasur nevojë t’i nënshtrohen dietave shteruese, të ndjekin programe ushqimore si Ungjilli ose të djersitin këmisha çdo ditë. sporte të ndryshme.

Sipas hulumtimit të publikuar në vitin 2021 në revistën shkencore “New England”, 2.4 mg semaglutide – doza maksimale e rekomanduar javore është 1 mg – mund të sjellë një reduktim të peshës 15% pas 68 javësh të përdorimit të substancës aktive. Megjithëse treguesi i ilaçit është diabeti i tipit 2 dhe jo obeziteti apo humbja e peshës, është e vetëkuptueshme se në një botë që betohet për imazhin dhe postimet në rrjetet sociale se ekziston, Ozempic është projektuar si mana e ditëve moderne.

Sidomos pasi mori edhe bekimet e njerëzve të famshëm dhe me ndikim, si Elon Musk. Gjatë pushimeve të tij verën e kaluar në Mykonos, themeluesi i Tesla dhe Space X u përjetësua me rroba banje. Dhe ai ka marrë mijëra komente për trupin dhe gjendjen e tij fizike – ne po vëmë bast se shumë nga kritikët e tij po predikojnë përndryshe pozitivitetin e trupit dhe po e shpallin veten misionarë të lëvizjes “duaje trupin tënd”?

Në ditët në vijim, Musk mund të ketë qenë duke luajtur mirë dhe rehat në rrjetet sociale, duke dekonstruktuar veten, por tallja e të njëjtit mendim që ai mori pati një ndikim më të thellë dhe më të madh. Aq sa ai vetë pranoi se në funksion të fotove të diskutueshme mori vendimin për të filluar trajtimin me Ozempicin premtues.

Ai madje pati mundësinë t’ua njoftonte 131 milionë ndjekësve të tij në Twitter kur u pyet për humbjen e dukshme të peshës – trembëdhjetë, sipas thashethemeve. “Si keni humbur peshë? A ngrini pesha? A ushqeheni shëndetshëm?’ një përdorues iu drejtua shefit të Tesla-s. Dhe ai tjetri që nuk donte ta publikonte – ok, dhe përkulet sipas zakonit të tij të preferuar – ekuacioni i suksesit të tij: “Agjërim me ndërprerje + Ozempik + Ushqim jo i shijshëm rreth meje”.

Nëse Musk, njeriu i dytë më i pasur në botë dhe një biznesmen kontrovers por i shkathët, u tundua të përdorte një ilaç për humbje peshe jashtë etiketës për të humbur peshë, mendoni se sa larg mund të shkojë një i vdekshëm mesatar për të zotëruar përmasat ideale të trupit.

Dhe e vërteta është se tashmë ka mbërritur, pasi Ozempic është virali i ri i TikTok me videot që përdorin hashtag-un e përmendur që grumbullojnë më shumë se 600 milionë shikime, duket se po rritet deri në atë pikë sa të shfaqet si një fenomen i ri shoqëror. Dikush mund të thotë se tenton të bëhet për analogji ajo që ishte Xanax në vitet ’90, Viagra në vitet ’00 ose Botox në vitet ’10. Këtë e dëshmon edhe mungesa e preparatit që vërehet javët e fundit në Australi por edhe në tregun francez.

Në fakt, sipas të dhënave zyrtare të Autoritetit Francez të Sigurisë së Barnave, në vitin 2022 në vend janë lëshuar më shumë se 2000 receta për personat e siguruar që nuk vuanin nga diabeti i tipit 2. Në vendin tonë Ozempic i përket barnave me recetë jo të detyrueshme. dmth a mund ta blejë kushdo pa paraqitur recetë mjekësore, përderisa të paguajë çmimin e shitjes me pakicë prej 111 euro. Le ta pranojmë, çfarë është dhimbja, siç thotë urtësia popullore.

Kompania farmaceutike daneze Novo Nordisk, nga ana e saj, ka bërë të ditur se po përpiqet t’i përgjigjet kërkesës më të madhe se sa pritej, duke investuar vetëm vitin e kaluar 1.5 miliardë euro në prodhimin e preparatit, ndërsa ka theksuar vazhdimisht se është në bashkëpunim. me autoritetet e vendeve ku shpërndahet ilaçi, në mënyrë që të përdoret nga ata që kanë vërtet nevojë për të dhe për të garantuar sigurinë dhe shëndetin e pacientëve. Efektet anësore të zakonshme përfshijnë sistemin gastrointestinal, ndërsa pacientët që marrin Ozempic këshillohen për efektin e rrallë anësor të pankreatitit akut që mund të ndodhë.

Kohët e fundit po flitet shumë për Ozempic Face, pra relaksimin dhe plakjen e parakohshme që humbja e shpejtë e peshës mund të sjellë në fytyrën e atyre që marrin ilaçin. Por si do ta bëjnë jetesën kirurgët plastikë? Novo Nordisk, megjithatë, thekson në të gjitha tonet se Ozempic nuk është një ilaç dobësues, megjithëse vetëm vitin e kaluar FDA miratoi përdorimin e tij për trajtimin e obezitetit. Sidoqoftë, në çdo rast, tendenca rezulton më e fortë se e vërteta.

“Ilaçi magjik”

Freniku në lidhje me ilaçin që ndikuesit dhe personazhet e famshëm reklamojnë si ilaç për humbjen e peshës është i tillë që ata që kanë vërtet nevojë tani e kanë të vështirë ta marrin atë. Sigurisht që çështje të tilla nuk duket se janë përballur as nga Kim Kardashian apo Adele, për të cilën supozohet se janë zhytur edhe në marmite me “ilaçin magjik”.

Megjithatë, me viralitetin e përdorimit të tij të shtrembër, na kujton se sado që duam të jemi vetvetja, ndoshta thellë thellë jemi më shumë se të gatshëm ta tregtojmë veten me dikë tjetër. Madje disa do të bënin gjithçka për ta arritur atë, tani jo vetëm ose thjesht duke falsifikuar imazhin e tyre në rrjetet sociale, por duke injoruar efektet dhe efektet anësore afatgjata për të pushtuar idealin e imponuar (pra kuazi). Me ose edhe pa recetën e mjekut.