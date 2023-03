“Policia pretendoi të merrte të gjitha godinat”, avokati i “Hysenbelliu Group” zbulon hapat ligjorë pas konfiskimit te “Prestige”: Kallëzim penal për personat e përfshirë!

Në emisionin “Open” në News24 me gazetaren Eni Vasili, mbrëmjen e sotme po diskutohet në lidhje me aksionin e paligjshëm të qeverisë për konfiskimin e “Prestige Resort”.









Në një lidhje skype, Erjon Kanxheri, avokat i shoqërisë Erjoni sh.p.k, ka zbuluar hapat e radhës që do të ndiqen ligjërisht pas aktit të sotëm.

Ai u shpreh se do ketë një kallëzim penal për personat e përfshirë në aktin e sotëm, ndërsa tha se do t’i drejtohen gjykatës në lidhje me posedimin e godinave, e drejta për të cilat është marrë sot në mënyrë të paligjshme.

“Hapat që ekipi ligjor ka menduar është do të ndërmarrim kallëzim penal për personat e përfshirë. Planifikojmë si goditjen e urdhrin edhe aktin administrativ të kryer. Urdhri nuk i urdhëron të bëjnë këtë gjë, por këto persona kanë ndërmarrë veprime që na kanë hequr posedimin e godinave, në mënyrë të paligjshme absolutisht.

Do t’i drejtohemi gjykatës për të konstatuar pavlefshmërinë edhe të këtij urdhri por edhe të veprimeve të kryera nga ana e tyre që nuk manifestohen në një akt administrativ.

Do t’i drejtohemi gjykatës edhe në lidhje me posedimin e godinave, pasi ne jemi zhveshur nga posedimi i dy godinave në mënyrë të paligjshme. Ajo që e bën më ironike situatën, është që pasi grupi i punës është larguar nga kompleksi, policia na kërkoi të dilnim jashtë e të mos qëndronim më, sepse sipas tyre i gjithë kompleksi është konfiskuar. Jua shpjeguam në mënyrë të përsëritur që në këtë rast edhe vetë shkresat e grupit të punës referojnë në një vendim të KM për përgjegjësinë e ka një hartë të bashkangjitur ku përmenden vetëm dy godina.

Në kompleks ka janë edhe godina të tjera që janë e cerifikatë pronësie. Policia pretendoi të zhvishte posedimin e të merrte të gjithë pronat që ndodheshin brenda pavarësisht se ishin urdhëruar vetëm dy godina, edhe kjo në mënyrë të paligjshme. Nuk pranuan shpjegimin tonë, lanë policinë private dhe u larguan pa dhënë asnjë shpjegim e pa sqaruar asnjë modalitet”, ka sqaruar ai.

