Sulmi i qeverisë ndaj “Prestige Resort”/ Dy persona të paidentifikuar shfaqen brenda godinës me kapuç në kokë duke shqyer dyert, përfaqësuesi i policisë nuk jep shpjegim

Teksa ditën e sotme qeveria ka ndërmarrë një aksion për konfiskimin e godinës së “Prestige Resort”, pa pritur vendimin e gjykatës, dy persona janë shfaqur në ambientet e këtij objekti me kapuça në kokë.









Ata nuk janë të pajisur me asnjë mjet identifikimi dhe nuk janë pjesë as e Policisë së Shtetit dhe as e policisë private që është thirrur në mbështetje të efektivëve, Ilyrian Gard.

Këtë dy persona janë të pajisur edhe me mjete të tjera që po i përdorin për të shqyer dyert e godinës.

Ndërkohë përfaqësuesi i policisë nuk kishte asnjë koment për ato që po ndodhnin brenda godinës dhe tha se duhet të pyeteshin institucionet kompetente.

“Nuk japim përgjigje, pyesni kompetentët. Jemi thjeshtë në mbështetje të institucionit tjetër”, është shprehur përfaqësuesi i policisë.

“Ka mbërritur në object policia private. Ndërkohë ata po orientohen nga punonjës të policisë së shtetit dhe po përgatiten për të hapur dhe çmontuar disa nga pjesët kryesore të këtij resorti.

Personat kanë marrë disa mjete për të çmontuar disa nga dyert kryesore, për të hapur disa nga dyert kryesore të prestige resort.

Nuk ka asnjë dijeni se kush janë këta persona brenda godinës, sepse ata nuk kanë asnjë mjet identifikmimi. Vijon çmontimi i dyerve kryesore, kjo është dera e dytë që po sforcohet me dhunë, pasi dera e parë është hapur përmes një kaçavide. Janë dy persona brenda godinës momentalisht.

Ka persona që nuk janë pjesë as e Policisë së Shtetit dhe as e policisë private “Ilyrian Gard” që po punojnë për hapjen e dyerve. Deri në këto momente vijon të jetë brenda godinës edhe shërbimi social që po bën inventaret. Jemi duke ndjekur këto pamje të drejtpërdrejta”, ka thënë gazetari Leka.