Sulmi te “Prestige Resort”/ “Si futesh në shtëpinë time, kush të solli?”, punonjësi që hapi derën paligjshmërisht bëhet agresiv, hedh mikrofonin e një prej mediave

Ditën e sotme forma të shumta policie kanë mësyrë në godinën e “Prestige Resort” dhe po kërkojnë konfiskimin e godinës, pa pasur një vendim gjykate me vete.









Ndërkohë është hapur në mënyrë të paligjshme edhe një tjetër derë e godinës 3 të “Prestige Restort”, përmes kaçavidave dhe trapanëve, nga dy të rinj me kapuçë.

Pasi punonjësit që janë marrë për të hapur derën janë larguar, përfaqësuesi i kompanisë së “Hysenbelliu Group”, e ka ndaluar atë dhe i ka kërkuar të tregojë se kush e ka sjellë aty. I riu thënë vetëm se “më morën”, ndërsa më pas është bërë agresiv duke hedhur edhe mikrofonin e gazetarit. Pas kësaj ka ndërhyrë policia dhe e ka shoqëruar duke e larguar.

“Ai ishte përfaqësuesi i shoqërisë që nuk kishte asnjë informacion, dhe policia nuk lejon ta identifikojmë. Të gjithë do mbajnë përgjegjësi, penale dhe civile, për të gjithë ata që janë bërë palë e të gjithë kësaj. Ne nuk na lejojnë të futemi brenda. Çdo dëm do u faturohet atyre. Kush do mbajnë përgjegjësi për dhunimin e derës? Policia e mori në mbrojtje. Kemi që në mëngjes që po marrim ne telefon për të bërë një denoncim për këtë që po ndodh, dhe askush nuk përgjigjet”, tha përfaqësuesja ligjore e “Hysenbelliu Group”.