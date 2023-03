Ukraina nuk sheh asnjë mënyrë për të negociuar paqen me Putinin pas urdhrit për krime lufte

Urdhër-arresti ndërkombëtar i javës së kaluar për Vladimir Putin lidhur me deportimin e fëmijëve ukrainas në Rusi e ka bërë të pamundur që Kievi të pranojë presidentin e Rusisë si një bashkëbisedues të mundshëm për çdo marrëveshje paqeje për t’i dhënë fund luftës.









Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhërin e saj të premten. Krimi i fëmijëve që dërgohen me forcë në Rusi është veçanërisht i ndjeshëm pasi avokatët ukrainas dhe perëndimorë i identifikojnë dëbimet si pjesë e përkufizimit ligjor të gjenocidit, si pjesë e një përpjekjeje për të zhdukur identitetin kulturor ukrainas.

Mykhailo Podolyak, këshilltar i kreut të zyrës së presidentit ukrainas dhe përfaqësues i grupit të negociatave të Ukrainës në Stamboll, shkroi menjëherë në Twitter se identifikimi i Putinit si “një kriminel i dukshëm ndërkombëtar do të thotë drejtpërdrejt se nuk do të ketë negociata me elitën aktuale ruse”.

Sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës, Oleksiy Danilov, tha gjithashtu për POLITICO se do të ishte e vështirë të imagjinohej se si bisedimet e paqes mund të zhvillohen tani me dikë nën një urdhër arresti ndërkombëtar. Kur u pyet për të njëjtën çështje, Ministri i Jashtëm Dmytro Kuleba tha se ishte e qartë që edhe përpara urdhrit të ICC se do të ishte e pamundur që Putin të ishte homologu në anën tjetër të tryezës së bisedimeve.

Danilov argumentoi se Putini duhej të ishte gjykuar për rrëzimin e aeroplanit malajzian MH17 në vitin 2014.

“Është viti 2023 dhe kjo nënë nuk mban ende asnjë përgjegjësi. Tani duhet të flasim me të pasi vrau 500 fëmijët tanë? Cila është bota në të cilën jetojmë?”

Kremlini pretendon se është i hapur për negociata, por e bën të qartë se do të bisedojë vetëm nëse Ukraina heq dorë nga territoret e pushtuara nga Rusia. Ukraina thotë se do të fillojë bisedimet vetëm pasi Rusia të tërhiqet plotësisht nga territori ukrainas.

“Ne e dinim shumë kohë përpara urdhrit të arrestit të ICC se biseda me Putinin nuk kishte kuptim. Këshilli i Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës miratoi një rezolutë ligjore më 30 shtator të vitit të kaluar duke deklaruar se çdo negociatë me Vladimir Putin ishte e pamundur në përgjigje të tentativës së aneksimit të territoreve të tjera ukrainase nga Rusia”, tha ministri i Jashtëm Kuleba për POLITICO.

Në të njëjtën kohë, Kuleba tha se Ukraina nuk e kundërshton plotësisht idenë e negociatave. Megjithatë, ai paralajmëroi kundër çdo ideje se biseda me Putinin personalisht mund të siguronte paqen.

“Nuk është se nuk u përpoqëm. Ukraina ka bërë përpjekje të shumta për të arritur një zgjidhje paqësore. Ukraina kishte zhvilluar 88 raunde negociatash nën ndërmjetësimin e Francës dhe Gjermanisë që nga zgjedhja e [Volodymyr] Zelenskyy si president në 2019 deri më 24 shkurt 2022. Rusia i shkeli të gjitha këto përpjekje dhe në vend të kësaj zgjodhi një luftë agresioni barbare, gjenocidale”, shtoi ministri.

Përpjekja e fundit për negociata të drejtpërdrejta me Rusinë ishte në Stamboll në korrik 2022. Që atëherë, negociatat po vazhdojnë me ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara.

Ukraina u përpoq të gjente gjuhën e përbashkët edhe pas 24 shkurtit, por pa sukses, tha Kuleba. “Në vend të kësaj, Rusia përshkallëzoi sulmet e saj brutale dhe njoftoi planet për të aneksuar territore të tjera ukrainase. Presidenti Zelenskyy e bëri të qartë se nëse Putini vazhdon me këtë përpjekje aneksimi, do të jetë e pamundur të bisedohet me të”, tha Kuleba.

“Putini ka injoruar gjithçka; Gjithçka që ai dëshiron është më shumë luftë, më shumë fëmijë ukrainas të vjedhur, më shumë ukrainas të vrarë dhe më shumë tokë ukrainase është marrë. Si të sillet njeriu me një të keqe të tillë? Njëri e shtyp me forcë.”

Ukraina ka vizionin e saj për paqen, siç përshkruhet në Formulën e Paqes prej 10 pikash të Zelenskyy që ai paraqiti nëntorin e kaluar gjatë një samiti të G20.

Propozimet e Ukrainës përfshinin sigurinë bërthamore, sigurinë ushqimore, lirimin e të gjithë të burgosurve të luftës, tërheqjen e të gjitha trupave ruse dhe rivendosjen e integritetit territorial të Ukrainës. “Ne u bëjmë thirrje të gjitha kombeve që të përqendrohen në zbatimin e formulës si një rrugë realiste drejt paqes dhe jo në mendimet e dëshiruara për përfundimin e luftës duke i kërkuar agresorit ta bëjë këtë,” tha Kuleba.

Megjithatë, qeveria ruse, e cila nuk e njeh ICC, e ka bërë të qartë se i sheh propozimet e Ukrainës si “të paarsyeshme”.

Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova deklaroi se “anulimi i të gjitha sanksioneve dhe padive ndërkombëtare” janë baza për negociata. Për më tepër, “realitetet e reja territoriale duhet të njihen ndërkombëtarisht”.

Gazeta Shqiptare