Përballja e Kiarës me Oltën në nominim e ka mërzitur Luizin. Madje ai ka deklaruar se nëse Kiara del të shtunën, do dalë edhe ai.









Ndërkohë pas prime teksa ndodheshin në oborr, Fotinia me shenja ka komunikuar me Luizin duke i thënë se do dal ajo, për ta shpëtuar Kiarën.

Luizi nuk e pranoi këtë gjë dhe tha se nuk do t’i flasë më gjithë jetën nëse ajo e bën këtë.

Nga ana tjetër Fotinia i tha se loja e Big Brother nuk do kishte kuptim pa të.