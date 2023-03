Akuzat për spiunazh/ Çfarë ‘dreqin’ po ndodhë me aplikacionin “TikTok”?   

Aplikacioni kinez i famshëm për kërcimin e adoleshentëve i ka zhytur zyrtarët perëndimorë në një dilemë lidhur me akuzat për spiunazh dhe varësi.









Aplikacioni në pronësi kineze shumë i dashur nga adoleshentët në mbarë botën, po përballet me akuza për spiunazh, apliakacioni duket se ka dështuar në mbrojtjen e të dhënat personale dhe madje edhe për korruptimin e mendjeve të të rinjve.

Qeveritë në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar, Kanada, Zelandën e Re dhe në mbarë Evropën kanë lëvizur për të ndaluar përdorimin e TikTok në telefonat e zyrtarëve në muajt e fundit.

Nëse skifterët marrin rrugën e tyre, aplikacioni mund të përballet me kufizime të mëtejshme. Shtëpia e Bardhë ka kërkuar që “ByteDance”, kompania kineze që krijoi “TikTok”, të shesë aplikacionin ose të përballet me një ndalim të plotë në SHBA

Por a grumbullohen akuzat?

Zyrtarët e sigurisë kanë dhënë pak detaje se pse po lëvizin kundër TikTok. Kjo mund të jetë për shkak të ndjeshmërisë rreth çështjeve të sigurisë kombëtare, ose thjesht mund të tregojë se nuk ka shumë substancë pas zhurmës.

Shefi Ekzekutiv i TikTok, Shou Zi Chew, do të merret në pyetje në Kongresin e SHBA të enjten dhe mund të presë që politikanët nga të gjitha anët e spektrit ta hetojnë atë për rreziqet e TikTok. Këtu janë disa nga temat që ata mund te diskutojnë

Qasja kineze në të dhënat e TikTok

Ndoshta shqetësimi më urgjent është rreth aksesit të mundshëm të qeverisë kineze në tokat e të dhënave nga miliona përdorues të TikTok.

Zyrtarët perëndimorë të sigurisë kanë paralajmëruar se ByteDance mund t’i nënshtrohet legjislacionit të sigurisë kombëtare të Kinës, veçanërisht Ligjit të Sigurisë Kombëtare të vitit 2017 që kërkon që kompanitë kineze të “mbështesin, ndihmojnë dhe bashkëpunojnë” me përpjekjet e inteligjencës kombëtare. Ky ligj është një çek bosh për agjencitë kineze të spiunazhit, thonë ata.

Të dhënat e përdoruesve të TikTok mund të aksesohen gjithashtu nga qindra inxhinierë kinezë dhe staf operativ të kompanisë, secili prej të cilëve mund të punojë për shtetin, thonë zyrtarët perëndimorë. Në dhjetor 2022, disa punonjës të ByteDance në Kinë dhe SHBA synuan gazetarët në mediat perëndimore duke përdorur aplikacionin (dhe më vonë u pushuan nga puna).

Institucionet e BE-së e ndaluan stafin e tyre që të kishte TikTok në telefonat e tyre të punës muajin e kaluar. Një email i brendshëm dërguar stafit të Mbikëqyrësit Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave, i parë nga POLITICO, tha se masa kishte për qëllim “të reduktonte ekspozimin e Komisionit nga sulmet kibernetike sepse ky aplikacion po mbledh kaq shumë të dhëna në pajisjet celulare që mund të përdoren për të organizuar një sulm. në Komisionin.”

Dhe Komisioni Irlandez i Mbrojtjes së të Dhënave, rregullatori kryesor i privatësisë së TikTok në BE, do të vendosë në muajt e ardhshëm nëse kompania transferoi në mënyrë të paligjshme të dhënat e përdoruesve evropianë në Kinë.

Skeptikët e argumentit të sigurisë thonë se qeveria kineze thjesht mund të blejë një sasi të madhe të të dhënave të përdoruesve nga ndërmjetësit pak të rregulluar. Kompanitë amerikane të mediave sociale si Twitter kanë pasur problemet e tyre për të ruajtur të dhënat e përdoruesve nga sytë kureshtarë të qeverive të huaja, theksojnë ata.

TikTok thotë se nuk i ka dhënë kurrë të dhëna qeverisë kineze dhe do të refuzonte nëse i kërkohet një gjë e tillë. Në mënyrë të rreptë, ByteDance është inkorporuar në Ishujt Kajman, gjë që TikTok argumenton se do ta mbrojë atë nga detyrimet ligjore për të ndihmuar agjencitë kineze. ByteDance zotërohet 20 për qind nga themeluesit dhe investitorët kinezë, 60 për qind nga investitorët globalë dhe 20 për qind nga punonjësit.

Kompania ka zbuluar dy plane të veçanta për të mbrojtur të dhënat. Në SHBA, Projekti Teksas është një plan prej 1.5 miliardë dollarësh për të ndërtuar një mur midis filialit amerikan dhe pronarëve të tij kinezë. Versioni evropian prej 1.2 miliardë euro, i quajtur Project Clover , do të zhvendoste shumicën e të dhënave evropiane të TikTok në serverët në Evropë.

Sidoqoftë, lobisti kryesor evropian i TikTok, Theo Bertram, tha gjithashtu në mars se do të ishte “praktikisht jashtëzakonisht e vështirë” të ndaloheshin plotësisht të dhënat evropiane që të shkojnë në Kinë.

Një rrugë për spiunët kinezë

Nëse agjencitë kineze nuk mund të aksesojnë ligjërisht të dhënat e TikTok, ato thjesht mund të hyjnë nga dera e pasme, pretendojnë zyrtarët perëndimorë . Spiunët kibernetikë të Kinës janë ndër më të mirët në botë dhe puna e tyre do të bëhet më e lehtë nëse grupet e të dhënave ose infrastruktura dixhitale vendosen në territorin e tyre.

Agjencitë holandeze të inteligjencës kanë këshilluar zyrtarët qeveritarë që të çinstalojnë aplikacionet nga vendet që zhvillojnë një “program kibernetik sulmues” kundër Holandës – duke përfshirë Kinën, por edhe Rusinë, Iranin dhe Korenë e Veriut.

Kritikët e argumentit të spiunazhit kibernetik i referohen një studimi të vitit 2021 nga Laboratori Qytetar i Universitetit të Torontos, i cili zbuloi se aplikacioni nuk shfaqte “sjelljen e hapur keqdashëse” që do të pritej nga spyware. Megjithatë, drejtori i laboratorit tha se studiuesve u mungonte informacioni se çfarë ndodh me të dhënat e TikTok të mbajtura në Kinë.

Projekti Teksas i TikTok dhe Projekti Clover përfshijnë hapa për të zbutur frikën e spiunazhit kibernetik, si dhe aksesin ligjor të të dhënave. Plani i BE-së do t’i jepte një ofruesi evropian të sigurisë (ende për t’u përcaktuar) fuqinë për të audituar politikat e sigurisë kibernetike dhe kontrollet e të dhënave, dhe për të kufizuar aksesin për disa punonjës. Bertram tha se ky ofrues mund të flasë me agjencitë evropiane të sigurisë dhe rregullatorët “pa përfshirë ne [TikTok], për të dhënë besimin se nuk ka asgjë për të fshehur”.

Bertram tha gjithashtu se kompania po kërkonte të punësonte më shumë inxhinierë jashtë Kinës.

Të drejtat e privatësisë

Kritikët e TikTok kanë akuzuar aplikacionin për mbledhjen masive të të dhënave, veçanërisht në SHBA, ku nuk ka të drejta të përgjithshme federale të privatësisë për qytetarët.

Në juridiksionet që kanë ligje të rrepta për privatësinë, TikTok përballet me akuza të përhapura për mosrespektim të tyre.

Kompania është duke u hetuar në Irlandë , MB dhe Kanada për trajtimin e të dhënave të përdoruesve të mitur. Watchdogs në Holandë, Itali dhe Francë kanë hetuar gjithashtu praktikat e saj të privatësisë rreth reklamave të personalizuara dhe për dështimin për të kufizuar aksesin e fëmijëve në platformën e saj.

TikTok ka mohuar akuzat e ngritura në disa prej raporteve dhe ka argumentuar se kompanitë e teknologjisë amerikane po mbledhin të njëjtën sasi të madhe të dhënash. Meta , Amazon dhe të tjerë janë dënuar gjithashtu me gjoba të mëdha për shkeljen e privatësisë së evropianëve.

Operacione psikologjike

Ndoshta akuza më e rëndë, dhe sigurisht më e reja ligjërisht, është se TikTok është pjesë e një lufte gjithëpërfshirëse civilizuese kineze kundër Perëndimit. Roli i tij: përhapja e dezinformatave dhe përmbajtjeve ngacmuese në mendjet e reja perëndimore, duke mbjellë ndarje dhe apati.

Në fillim të këtij muaji, drejtori i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të SHBA-së paralajmëroi se kontrolli kinez i algoritmit të TikTok mund të lejojë qeverinë të kryejë operacione ndikimi midis popullatave perëndimore. TikTok thotë se ka rreth 300 milionë përdorues aktivë në Evropë dhe SHBA. Aplikacioni renditet si më i shkarkuari në vitin 2022.

Raportet dolën në vitin 2019 që sugjeronin se TikTok po censuronte përmbajtjet dhe videot pro-LGBTQ që përmendnin Sheshin Tiananmen. ByteDance është akuzuar gjithashtu se u ka dhënë fëmijëve perëndimorë video të çmendura që humbasin kohë, në kontrast me përmbajtjen e dobishme edukative të shërbyer në aplikacionin e saj kinez Douyin.

Përveç akuzave për “operacione ndikimi” të qëllimshme, TikTok është kritikuar gjithashtu për dështimin në mbrojtjen e fëmijëve nga varësia ndaj aplikacionit të tij, sfidat e rrezikshme virale dhe dezinformimi. Rregullatori francez tha javën e kaluar se aplikacioni ishte ende në “fazat shumë të hershme” të moderimit të përmbajtjes. Selia italiane e TikTok u bastis këtë javë nga rregullatori i mbrojtjes së konsumatorit me ndihmën e zbatimit të ligjit italian për të hetuar se si kompania mbron fëmijët nga sfidat virale.

Studiuesit në Citizen Lab thanë se TikTok nuk zbaton censurë të dukshme. Kritikë të tjerë të këtij argumenti kanë vënë në dukje se platformat në pronësi perëndimore janë manipuluar gjithashtu nga vende të huaja, siç është fushata e Rusisë në Facebook për të ndikuar në zgjedhjet e vitit 2016 në SHBA.

TikTok thotë se ka përshtatur moderimin e përmbajtjes që nga viti 2019 dhe publikon rregullisht një raport transparence për atë që heq. Kompania ka promovuar gjithashtu një “qendër transparence” që u hap në SHBA në korrik 2020 dhe një në Irlandë në 2022. Ajo gjithashtu ka thënë se do të jetë në përputhje me rregullat e reja të moderimit të përmbajtjes së BE-së, Aktin e Shërbimeve Dixhitale , i cili do të kërkojë që platformat të japin akses tek rregullatorët dhe studiuesit në algoritmet dhe të dhënat e tyre.

