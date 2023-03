Berisha nga Kuvendi: Rama bashkë me kriminelët vjedh energjinë e vendit, çdo verë hapen digat dhe…

Ish kryeministri, Sali Berisha sot në Kuvend tha se qeveria po vjedh energjinë në vend, pasi sipas tij kjo e fundit çdo verë zbraz digat duke shituar me 30-40 euro kilovatin e energjinë sekserëve të tyre.









Berisha se energjia më pas shitet në tregun rajonal me pesëfishin e çmimit dhe se paraja ndahet mes organizatave kriminale.

“Këtu kanë sjellë dhe diskutohet për një ligj për energji, ata të cilët e kanë shndërruar energjinë, kaskadën, në një mallkim për ju dhe e kanë realizuar këtë vetëm e vetëm duke vjedhur. Sjellin këtu një ligj qesharak ku zotohen se pas kaq vitesh do arrijnë një 54% të rinovueshme të energjisë… Po ju edhe gjuhën e përdorni për të vjedhur Damian, edhe foljet i vendosni sipas xhepit. Dy vitet e fundit HEC private kanë prodhuar 58% të prodhimit të përgjithshëm. Organizata kriminale që drejton energjinë, çdo verë ka zbraz digat duke shituar me 30-40 euro energjinë sekserëve të tyre, dhe këta e rishesin në tregun rajonal dhe europian me 5-fishin dhe paratë o ndajnë me këta që shihni pas meje, me në krye Ramën. Vjedhje dhe vetëm vjedhje”, tha Berisha.