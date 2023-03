Cikli i ri i Shqipërisë U21 nis me fitore, kuqezinjtë mposhtin Azerbajxhanin në miqësore

Kombëtarja shqiptare e futbollit U21 luan sot një ndeshje miqësore ndaj Azerbajxhanit në Turqi. Skuadra e drejtuar nga Alban Bushi po përgatitet për ndeshjet eliminatore të Europianit të kësaj grupmoshe dhe trajneri ka grumbulluar shumë lojtarë të rinj.









Shqipëria luan ndeshjen me Azerbajxhanin sot, ndërsa pas tre ditësh do të zbresë përsëri në fushë për një miqësore me bashkëmoshatarët e Polonisë.

Azerbajxhan U21-Shqipëri U21 1-2

46’ Çamalov / 42′ S. Shpendi, 51′ Pajaziti

Shqipëria U21: Simoni, Mjaki, Buxhelaj, Gjini, Mitaj, Ismaili, Kurtulan, Berisha, Pajaziti, S. Shpendi, Tocci.

Trajner: A. Bushi

