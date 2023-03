“E ndaj burrin me gruan e parë”, gruaja nga Kurbini ndan historinë e poligamisë: Nga e hëna në të enjte e mbaj unë, asaj ia lë të lodhur

Një telefonuese nga Kurbini ka treguar historinë e saj të poligamisë. Valentina thotë se është gruaja e dytë në një martesë ekzistuese. Gruaja e parë nuk bënte fëmijë dhe burri vendosi që të martohej edhe me Valentinën, të cilën e njohu në Facebook.









Valentina ishte në dijeni të situatës dhe e pranoi. Pas martese, si ajo ashtu edhe gruaja e parë lindën fëmijë. Të dyja gratë jetojnë në të njëjtën shtëpi.

Valentina: Unë për vete e kam burrin të martuar edhe me grua tjetër.

Vërtet?

Valentina: Po. Edhe ajo ka fëmijë, edhe unë kam fëmijë po me të njëjtin burrë.

Ah sa mirë, po si ndodhi, si rastisi?

Valentina: Po gruaja e parë nuk bënte fëmijë dhe deshi të merrte grua tjetër. Pasi mori grua tjetër, bëri fëmijë edhe me atë edhe me mua.

Po si e shpjegon ti këtë?

Valentina: Isha me këmbë të mbarë unë.

Ah, ti je e dyta?

Valentina: Po, gruaja e dytë.

Po ky ishte burri i parë për ty apo jo?

Valentina: Po, burri i parë për mua.

Dhe si të erdhi propozimi, çfarë ndodhi?

Valentina: Ky ishte i martuar me gruan tjetër dhe nuk bënte fëmijë. Erdhi te unë, e takova burrin, e gjeta nëpërmjet Facebook-ut dhe e takova, u martuam bashkë. Edhe gruaja tjetër ishte dakord. Pasi u martova unë, bëmë fëmijë edhe unë, edhe ajo.

Domethënë ti u martove për dashuri sepse e doje?

Valentina: Po, e doja patjetër se po mos ta doja nuk martohesha.

Po ti si e deshe, e njihje përpara?

Valentina: Jo, e njoha me Facebook dhe kam ndenjur nja 3 muaj kam bashkëjetuar me të, pastaj kam lindur, kam një djalë.

Valentina shprehet pro martesave të tilla, edhe nëse do të ishte një grua që do të martohej me dy burra. Megjithatë ajo thotë se nëse do të ishte gruaja e parë, nuk do ta lejonte burrin të martohej me një të dytë. Ajo tregon edhe se si funksionon bashkëjetesa e tyre.

Një pyetje kam. Tani ju jetoni bashkë, të dyja?

Valentina: Po, jetojmë bashkë të dyja.

Po si shkoni?

Valentina: Mirë, unë jam një çikë më xheloze, ndërsa ajo jo.

Ti e dashuron akoma burrin?

Valentina: Po, po akoma.

Për kuriozitet, si e ndani?

Valentina: E ndajmë më shumë unë se ajo.

Si i bie, të hënë, të martë, të mërkurë?

Valentina: Të hënë, të martë, të mërkurë, të enjte. Në fundjavë ia lë asaj.

E qartë, po kur vjen nga fundjava nuk është se është i lodhur.

Valentina: Jo, po ia lë të lodhur në fundjavë, s’ka problem le të çlodhet pak.

Pra ekziston edhe një lloj rivaliteti, kuptova.

Valentina: Patjetër./tvklan