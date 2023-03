Poza të ‘nxehta’, motrat Kardashian pushtojnë rrjetin

Kim Kardashianit iu deshën vetëm dy orë për të marrë mbi 2 milionë pëlqime në “Instagram” me postimin e saj të ri.









Personazhi i njohur televiziv ka pozuar me motrën e saj, Khloe Kardashian me rroba banje me bikini në sfondin e diellit.

Përmes profilit të saj në Instagram, 42-vjeçarja ka postuar një sërë fotosh me Khloe Kardashian, në të cilat ata janë të shtrirë në një shezlong dhe duke buzëqeshur.

Në fotot e tjera ata pozojnë para aparatit fotografik, ndërsa në të tjera janë kapur duke u përqafuar dhe duke buzëqeshur.

Khloe Kardashian ka veshur një rroba banje ngjyrë kafe, ndërsa motra e saj me bikini të zeza dhe një zinxhir barku të artë me një kryq të vogël.

Në të njëjtin vend, Kim Kardashian është fotografuar pak kohë më parë me motrën tjetër të saj, Kylie Jenner.

Të ulur përballë njëra-tjetrës, Kylie dhe Kim pozojnë në diell, duke treguar trupin e tyre të tonifikuar.

Në mbishkrimin e postimit, Kim shkroi “shpirt binjakë”.