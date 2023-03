Sulmi ndaj “Prestige Resort”/ Flutura Açka për Panorama TV: Kërcënime prej xhelati me forma tinëzare, Rama përdor pushtetin për të sulmuar median

Deputetja e Partisë Demokratike, Flutura Açka, ka reaguar lidhur me sulmin ndaj “Prestige Resort” gjatë ditës së djeshme, ku qeveria kërkoi konfiskimin e godinës pa një vendim gjykate.









Përmes një interviste për Panorama TV, Açka u shpreh se kryeministri Edi Rama përdor forma tinëzare për të sulmuar median.

Ajo tha se qeveria duhet që të paktën të jepte shpjegime dhe sipas saj, shteti e ka për detyrë që të mbrojë bizneset dhe jo ti sulmojë ato.

“U gjenda me një grup të huajsh kur ndodhi sulmi mbi “Prestige Resort” dhe unë nuk gjeta dot fjalët për t’ua përshkruar. Këto lloje kërcënime në formën e xhelatit, edhe sikur të ishte çështje personale, kush është ky kryeministër që përdor pushtetin për të sulmuar median. Gjithmonë gjen ditët e pushimit, momentet e shkujdesura të mediave, përse këto forma tinëzare. Shteti e ka obligim edhe sikur biznesi gabon, është I detyruar ti japë mundësi. Si shkojnë atje dhe nuk paraqisin asnjë dokument. Shteti është I detyruar ti japë mundësi biznesit të shpjegohet në gjykatë. Më duket një formë tinëzare përdorimi I shtetit në këto formë kaq xhelate.

Mendo çfarë I ndoh një biznesi të vogël diku. Këto mund ti bëjë vetëm një qeveri që bazohet në këto forma autokratike. Kjo është bërë kaq banale, kaq e turpshme në sytë e të huajve, sa tani nuk ka më asnjë shpjegi. Arsyet pse e bën konfiskimin duhet t’ua shpjegojë shqiptarëve. Në fakt më vjen keq të them se disa media nuk janë në mbështetjen tuaj, por do ta kuptojnë se një ditë do të jetë radha e tyre. Siç filloi me Agonin, me ju, do vijojë edhe me të tjerat. Jo vetëm indtimidim ndaj medias, por edhe ndaj biznesit. Rama thotë se kjo është forma që unë do të komunikojë me ju, dhuna. Unë shikoj gazetarët që vetë duhet të jenë vetë më kolegjial, më bashkë, sepse I shoh pak të shkëputur nga kërkesat e tyre. Gazetarët duhet të vijnë të raportojnë.

Gazetarët e terrenit i shoh jo të mbrojtur, juve duhet të jeni më solidar me njëri tjetrin. Në fakt ju e keni bërë shumë mirë detyrën tuaj, por në raport me atë se çfarë konsumon politika, qytetarët duhet të jenë më shumë në qendër të mediave. Kjo është në dorën tuaj. Unë e shpjegova, qytetari ka vetëm një formë, atë të protestës. Duhet të rezistojë aty ku është. Mediat duhet të jenë sa më afër qytetarit”, u shpreh Açka.