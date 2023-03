Tërmeti i fuqishëm godet sërish Turqinë, shakakton panik dhe frikë tek banorët

Një tërmet i fortë me magnitudë 5.3 i shkallës Rihter goditi Kahramanmaras-in e Turqisë, duke shkaktuar panik dhe frikë tek banorët.









Lëkundjet u regjistruan në orën 12:19 të mesditës me orën turke, me një thellësi fokale prej shtatë kilometrash, ndërsa dy lëkundje të tjera të forta pasuan në më pak se një orë. Konkretisht, një lëkundje me magnitudë 4 ka ndodhur në orën 12:23 dhe një tjetër me magnitudë 4.2 në orën 13:04.

Kreu i Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive të Turqisë (AFAD) tha se nuk ishte raportuar për dëme apo viktima, ndërsa një profesor turk i sizmologjisë ia atribuoi lëkundjet pas lëkundjeve të tërmeteve shkatërruese të shkurtit.