UEFA nis hetimet ndaj Barcelonës, akuzohet për ‘blerje’ të arbitrave

UEFA ka nisur një hetim pas akuzave se Barcelona i ka bërë pagesat një ish-zëvendëspresidenti të komitetit të arbitrave të Spanjës. Raportet muajin e kaluar pretenduan se klubi pagoi kompanitë në pronësi të Jose Maria Enriquez Negreira 7 milionë euro (6.2 milionë £) midis 2001 dhe 2018.









Negreira ishte nënkryetar i komitetit të arbitrave të federatës spanjolle të futbollit nga 1993-2018. Barça mund të përballet me akuza për korrupsion në gjykatë lidhur me akuzat pasi prokurorët spanjollë ngritën një ankesë në fillim të këtij muaji. Tani organi qeverisës evropian i futbollit ka njoftuar se do të hetojë gjithashtu pretendimet.

Në një deklaratë të së enjtes thuhej: “Në përputhje me nenin 31(4) të rregulloreve disiplinore të UEFA-s, inspektorët e etikës dhe disiplinës së UEFA-s janë caktuar sot për të kryer një hetim në lidhje me një shkelje të mundshme të kuadrit ligjor të UEFA-s nga FC Barcelona në lidhje me këtë -i quajtur ‘Caso Negreira’.”

Barca ka mohuar më parë se ka bërë keqbërje. Një deklaratë tha se ata kishin paguar një konsulent të jashtëm për “raportet teknike në lidhje me arbitrimin profesionist”, duke argumentuar se ishte praktikë e zakonshme në lojë.

Presidenti Joan Laporta tha: “Barça nuk ka blerë asnjëherë gjyqtarë dhe as ndikim. Ky nuk ishte kurrë qëllimi dhe kjo duhet të jetë e qartë. Faktet kundërshtojnë ato që po përpiqen të tregojnë një histori tjetër”.