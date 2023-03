E lidhur me djalin e Jozefina Topallit, modelja ndan momentet më romantike mes tyre. Ja çfarë tregon ajo për herë të parë (VIDEO)

Modelja Cindy Marina ka treguar detaje të reja lidhur me partnerin e saj, Genar Topallit dhe eksperiencën e saj në ‘Dance Albania’, ku në njërën prej netëve të vallëzimit, ai iu bashkua në pistë për ta shoqëruar duke shënuar kështu daljen e tyre të parë publike si çift.









Cindy te ‘Rudina’ tha se vallëzimi i saj me Genarin ka qenë një prej momenteve më të bukura të cilin e bëjnë special dy karakteristika të partnerit të saj.

Duke u ndalur më tej te marrëdhënia që ka me partnerin, modelja tregoi për komunikimin midis tyre dhe aprovimin në vendime. Cindy u shpreh se Genari është një mbështetës shumë i madh i saj dhe gjithnjë e shtyn drejt gjërave të reja.

Cindy Marina: Ishte moment shumë i bukur realisht. Ai përveç faktit që nuk del në ekran, edhe nuk kërcen shumë kështu që ishte shumë bukur si moment dhe ai e shijoi shumë, kështu që ishte bukur.

A mund ta dimë si jeni njohur? Sa kohë u bëtë bashkë dhe si ka qenë njohja juaj?

Jemi njohur pak rastësisht mund të them, në plazh. Kemi luajtur volejboll bashkë gjatë verës.

Ishit me shoqëri, ti me shoqet e tua, ai me miqtë e vet?

Cindy Marina: Po. Thjesht rrinim bashkë çdo ditë, luanim volejboll dhe avash-avash u lidhëm.

Nisi simpatia. Kush ishte shenja e parë që të dha ai që kishte një pëlqim më shumë ndaj teje, më shumë se sa miqësi që mund të niste diçka më tepër?

Cindy Marina: Nuk mund të them që kishte një shenjë, por thjesht kuptohet, mendoj që njerëzit thjesht e kuptojnë kur dikush ka një pëlqim ose diçka përtej shoqërisë. Thjesht e kuptova, mendoj edhe ai e kuptoi edhe kështu na nisi historia.

Cila ka qenë dalja juaj e parë romantike, ku keni vajtur?

Cindy Marina: Shpeshherë kemi shkuar në plazh në fillim sepse ishte edhe gjatë verës. Nuk e di, nuk mund të them që kemi një sepse kur dalim bashkë është një kohë shumë e bukur që kalojmë. Unë e shijoj kur shkojmë në plazh sepse aty jemi takuar, jemi njohur për herë të parë. Përveç kësaj, unë dhe ai e shijojmë shumë plazhin dhe qetësinë.