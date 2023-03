EURO 2024/ Spikat Francë-Holandë, në fushë dhe rivalët e Shqipërisë. Mësoni ndeshjet e ditës së sotme

Europiani “Gjermani 2024” luan ditën e dytë të fushatës kualifikuese ku në fushë do të zbresin sërish emra të mëdhenj.









Në orën 18:00 do të luhet sfida Bullgari-Mali i Zi, e vlefshme për Grupin G dhe po në këtë grup në orën 20:45 luhet Serbi-Lituani.

Në orën 20:45 në fushë do të zbresin dy emra të mëdhenj të futbollit Botëror. Franca do të presë në Paris Holandën, në sfidën e vlefshme për Grupin B. Po në këtë grup do të luhet dhe dueli tjetër, Gjibraltar-Greqi.

Në fushë zbresin dhe rivalët e Shqipërisë në Grupin E. Republika Çeke do të presë në shtëpi Poloninë me dy rivalët kryesorë të kuqezinjve që e nisin fushatën me një ndeshje direkte mes tyre. Ndërsa gjithashtu do të luhet dhe sfida mes Moldavisë dhe Ishujve Faroe po në orën 20:45.

NDESHJET:

GRUPI B

FRANCË – HOLANDË 20:45

GJIBRALTAR – GREQI 20:45

GRUPI E

REP. ÇEKE – POLONI 20:45

MOLDAVI – ISHUJT FAROE 20:45

GRUPI F

AUSTRI – AZERBAJXHAN 20:45

SUEDI – BELGJIKË 20:45

GRUPI G

BULLGARI – MALI I ZI 18:00

SERBI – LITUANI 20:45

PANORAMASPORT.AL