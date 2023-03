“Jo edhe aq bujar”/ Udhëheqësi polak kritikon Gjermaninë për mbështetjen e Ukrainës

Gjermania ka dështuar në mbështetjen e Ukrainës, tha kryeministri polak Mateusz Morawiecki për POLITICO të premten, duke sulmuar Berlinin ndërsa Evropa kërkon mënyra për të vazhduar armatosjen e Kievit.









Në një intervistë pas samitit të liderëve të BE-së në Bruksel, udhëheqësi konservator polak tha se ekonomia më e madhe e BE-së duhet të rritet dhe të udhëheqë – pjesë e një thirrjeje më të gjerë që ai bëri për BE-në dhe NATO-n që të rishikojnë rregullat e tyre të shpenzimeve dhe të lëshojnë investime masive ushtarake.

Ndër propozimet e tij: aleatët e NATO-s duhet të kërcejnë në mënyrë dramatike objektivin e tyre të shpenzimeve në 3 për qind të prodhimit ekonomik, BE duhet të shqyrtojë rritjen e borxhit të ri për qëllime të mbrojtjes dhe vendet duhet të përshpejtojnë përpjekjet për të ripërdorur asetet e ngrira ruse për përpjekjet e luftës.

Por komentet më të theksuara të Morawieckit synonin Gjermaninë, e cila kohët e fundit ka pasur një marrëdhënie të vështirë me Poloninë.

Gjermania duhet të “dërgojë më shumë armë, të dërgojë më shumë municion dhe t’i japë më shumë para Ukrainës, sepse ata janë vendi më i pasur dhe më i madhi deri tani,” tha ai.

“Ata nuk ishin aq bujarë sa duhej të ishin”, tha kryeministri polak. “Unë ende i inkurajoj ata ta bëjnë këtë”.

Polonia, e cila udhëheq BE-në në mbështetjen ushtarake për Ukrainën, është bashkuar me kryeqytetet lindore për të nxitur vazhdimisht vendet perëndimore për ndihmën e tyre për Kievin. Dhe ndërsa vendet e fuqishme si Gjermania dhe Franca theksojnë se i kanë dhënë Ukrainës rezerva të konsiderueshme armësh, automjetesh dhe parash, përpjekjet e tyre kanë lënë ende të palëkundur disa homologë lindorë.

Varshava ka qenë veçanërisht e zëshme – dhe Morawiecki, i cili po përballet me zgjedhjet më vonë këtë vit, ka udhëhequr akuzën.

“Unë nuk po i sulmoj ata”, tha kryeministri, “Unë thjesht po them të dukshmen”.

Morawiecki e pranoi se Berlini ka bërë ndryshime politikash – të cilat përfshijnë investime masive për të modernizuar ushtrinë e tij dhe anulimin e një ndalimi për dërgimin e armëve në një zonë lufte. Në veçanti, ai nënvizoi vendimin e Gjermanisë për të dërguar tanke luftarake Leopard në Ukrainë.

“Tre muaj më parë, Gjermania tha se nuk është e mundur – tani, është e mundur”, tha ai, “kështu që ata po ndryshojnë qasjen e tyre”.

Udhëheqësi polak vuri gjithashtu gishtin në politikat e kaluara energjetike të Gjermanisë, të cilat vareshin shumë nga importimi i gazit rus, duke argumentuar se kjo e çoi Evropën në një rrugë të rrezikshme.

“Përmes politikës së tyre shumë të gabuar të gazit dhe naftës ndaj Rusisë, ata janë bashkëpërgjegjës për atë që po ndodh, për këtë rrëmujë në tregun e energjisë,” tha ai.

“Gjermania bëri këtë gabim dramatik duke qenë plotësisht e varur në modelin e saj të biznesit nga Rusia me lëndët djegëse fosile”, tha ai. “Dhe ne po u qanim atyre. Ne u kërkonim atyre që të mos e bënin këtë”.

Kryeministri tha se ai ka diskutuar pikëpamjet e tij për mbështetjen gjermane për Ukrainën me kancelarin gjerman Olaf Scholz.

“Unë e kam këtë bisedë herë pas here”, tha ai. “Unë i kërkoj atij një mbështetje kaq të madhe”, tha ai. “Kjo është gjithçka që mund të bëj”.

Polonia, megjithatë, po përfiton nga kontributet e Gjermanisë në një fond të përbashkët të BE-së që rimburson pjesërisht vendet për donacionet e tyre të armëve në Ukrainë. Berlini siguron pjesën më të madhe të parave për atë fond, i njohur si Lehtësia Evropiane e Paqes, dhe Polonia nuk ka qenë e turpshme në dorëzimin e faturave të saj.

Por Morawiecki tha se nuk është i impresionuar me kontributin e Gjermanisë në fond, duke e quajtur atë thjesht “proporcional” me madhësinë e vendit. Dhe, tha ai, Polonia do të vazhdojë t’i kërkojë BE-së që të rimbursojë pjesërisht të gjitha donacionet e saj, përfshirë tanket dhe avionët – një pyetje e pazgjidhur pasi fondi është pothuajse tërësisht i destinuar tani për të ndihmuar në mbulimin e municioneve për Ukrainën.

Në samitin e liderëve të BE-së këtë javë, Polonia iu bashkua Sllovakisë për të propozuar 3.5 miliardë euro shtesë në vitin 2023 për fondin. Por ata nuk mund të merrnin mjaft vende në bord, gjë që Morawiecki ia atribuoi “tensioneve sociale” në vendet e tjera.

Vallja e financimit është vetëm fillimi i një lufte afatgjatë brenda BE-së mbi atë se sa duhet të zgjerojë aftësitë e saj të prodhimit ushtarak – dhe si të paguajë për të.

Morawiecki kishte një mori idesh që ai ishte i gatshëm t’i hidhte jashtë.

BE-ja mund të lëshojë më shumë borxhe, tha ai – një sugjerim i nxehtë që vende si Gjermania nuk duan ta eksplorojnë. “Unë mendoj se kjo është e mundur,” këmbënguli Morawiecki.

Ose mund të shqyrtojë obligacionet e mbrojtjes, shtoi ai – borxhin që qeveritë lëshojnë për të financuar përpjekjet ushtarake. Një ide tjetër: Të përjashtohen shpenzimet e mbrojtjes nga rregullat strikte buxhetore të BE-së.

Morawiecki po shikon një rishikim të ardhshëm të buxhetit shtatëvjeçar të BE-së për të ngritur disa nga këto ide. Ai gjithashtu shpreson se vlerësimi do t’i lejojë BE-së të gjejë “disa para të pashpenzuara dhe të cilat ata parashikojnë se nuk do të shpenzohen. Dhe ata mund të lëvizin 5 ose 10 miliardë euro për qëllime të mbështetjes së Ukrainës”.

Një tjetër rezervë masive me para të papërdorura janë asetet e ngrira ruse në të gjithë BE-në, një shifër që Morawiecki e ka 350 miliardë euro. Por zyrtarët e BE-së kanë thënë se ka çështje ligjore që duhet të zgjidhen përpara se të ridrejtojë këto para drejt përpjekjeve të luftës.

Më vete, udhëheqësi polak i sheh planet e shpenzimeve të NATO-s si një vend për të krijuar fonde shtesë.

Në vitin 2014, udhëheqësit e aleancës ushtarake ranë dakord që secili të punojë drejt shpenzimit të 2 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto për mbrojtjen brenda një dekade – një objektiv që vetëm shtatë aleatë e kanë arritur deri më tani. Tani, NATO duhet të vendosë se cili do të jetë zotimi i saj i ardhshëm.

“Duke pasur parasysh se ka gjithnjë e më shumë kohë të pasigurta rreth nesh, së pari unë do të angazhohem për rritjen e këtyre shpenzimeve në 3 për qind,” tha Morawiecki, duke vënë në dukje se “Polonia do të shpenzojë tashmë deri në katër pikë përqindje të PBB-së këtë vit për mbrojtjen”.

“Unë mendoj”, shtoi ai, “se siç thotë thënia e vjetër romake, si vis pacem, para bellum – nëse doni paqe, përgatituni për luftë”.

Morawiecki, i cili drejton shtetin më të madh anëtar lindor të BE-së me rreth 38 milionë banorë, është përpjekur ta portretizojë veten si një peshë e rëndë politike në skenën evropiane. Vendi i tij aktualisht pret rreth një milion refugjatë ukrainas. Dhe në fillim të kësaj jave, ai mbajti një fjalim në Heidelberg, ku parashtroi vizionin e tij për të ardhmen e Evropës, duke bërë thirrje për “zvogëlimin e numrit të fushave nën kompetencën e BE”.

Por lideri polak po përballet gjithashtu me një të ardhme të pasigurt. Përveç zgjedhjeve të tij të ardhshme, Polonia është gjithashtu në një bllokim të vazhdueshëm me BE-në lidhur me lëvizjet e qeverisë polake për të minuar pavarësinë e gjyqësorit. Gjobat kanë filluar të grumbullohen dhe Brukseli po mban fondet e rikuperimit të koronavirusit për shkak të mosmarrëveshjes.

Në të njëjtën kohë, Varshava po përballet me një dhimbje koke kur bëhet fjalë për aleatin e saj më të afërt dhe Hungarinë ngatërrestarin e shtetit të së drejtës.

I pyetur nëse ai është i shqetësuar se Budapesti është shumë miqësor me Rusinë për momentin, kryeministri u përgjigj menjëherë me një “po”.

Por të hetuar nëse Polonia dhe Hungaria – aleatë të gjatë kundër përpjekjeve të Brukselit për të zbatuar standardet e të drejtave – po ndryshojnë, Morawiecki ishte më i nuancuar, duke thënë se ato po ndahen vetëm “në të gjitha ato aspekte që lidhen me Ukrainën dhe Rusinë”.

“Për çdo gjë tjetër,” shtoi ai, “ne jemi vende me të njëjtin mendim”.

Gazeta Shqiptare