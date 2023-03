Kontraktori amerikan vritet në bazën e Sirisë, SHBA hakmerret kundër objekteve të forcave iraniane

Ushtria amerikane thotë se ka kryer sulme ajrore të shumta “precize” kundër objektivave në Sirinë lindore në përgjigje të një sulmi me dron të enjten që vrau një kontraktor amerikan.









Pentagoni tha se kontraktori u vra të enjten në një bazë të koalicionit në Sirinë verilindore në një sulm nga një dron që komuniteti i inteligjencës vlerësoi se ishte “me origjinë iraniane”.

Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin tha në një deklaratë se SHBA-të u kundërpërgjigjën me sulme precize “proporcionale dhe të qëllimshme” të enjten në Siri kundër objekteve të përdorura nga grupet e lidhura me Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit.

“Sulmet ajrore u kryen në përgjigje të sulmit të sotëm, si dhe një serie sulmesh të fundit kundër forcave të koalicionit në Siri nga grupet e lidhura me Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit”, tha sekretari Austin.

“Asnjë grup nuk do të godasë trupat tona pa u ndëshkuar”, shtoi ai.

Sipas Pentagonit, droni goditi një objekt mirëmbajtjeje në një bazë në Hasaka, të Sirisë, në orën 13:38 sipas kohës lokale.

Gjashtë amerikanë të tjerë u plagosën në sulm, duke përfshirë pesë anëtarë të shërbimit amerikan. Dy nga pjesëtarët e shërbimit të plagosur u trajtuan në vend, ndërsa tre të tjerë dhe kontraktori amerikan u evakuuan në objektet mjekësore të koalicionit në Irak, sipas deklaratës së ushtrisë amerikane.

Shtetet e Bashkuara kanë rreth 900 trupa në Sirinë lindore që ndihmojnë forcat kurde siriane të parandalojnë rigjallërimin e grupit terrorist të Shtetit Islamik.

Shefi i Shtatëmadhorisë amerikane, gjenerali Mark Milley, oficeri më i lartë ushtarak i SHBA-së dhe kreu i Komandës Qendrore të SHBA-së, e cila mbikëqyr operacionet ushtarake të SHBA-së në Lindjen e Mesme, paralajmëroi ligjvënësit në seanca të veçanta të enjten se Irani vazhdon të destabilizojë Lindjen e Mesme përmes mbështetje për grupet terroriste.

Sipas komandantit të CENTCOM, gjeneralit Erik Kurilla, përfaqësuesit iranianë kanë sulmuar trupat amerikane në Irak dhe Siri 78 herë duke përdorur dronë dhe raketa që nga janari i vitit 2021.

“Ky ishte një tjetër sulm në një seri sulmesh ndaj trupave tona dhe forcave partnere,” tha gjenerali Kurilla të enjten vonë.

“Ne gjithmonë do të marrim të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur popullin tonë dhe gjithmonë do të përgjigjemi në kohën dhe vendin që do të zgjedhim. Ne jemi të vendosur për opsione të shkallëzuara përballë çdo sulmi Iranian”, shtoi ai./VOA