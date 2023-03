Perdja e ‘zezë’ financiare po vjen! Skenarët për Deutsche Bank, si rrezikohet Evropa nga një krizë e re bankare

Ndërsa paniku në botën e investimeve vazhdon, pas shpëtimit të jashtëzakonshëm të Credit Suisse nga UBS dhe në vazhdën e kolapsit të Silicon Valley Bank në SHBA, skenarët nëse Deutsche Bank do të jetë “Credit Suisse e ardhshme” po shtohen, me analistët, megjithatë, duken qetësuese – për momentin.









Është e qartë se tensionet në sektorin bankar nuk kanë kaluar, pasi rënia deri në 15% e stokut të tij sot të premten 24 mars dhe rritja e kostos së sigurimeve ndaj mundësisë së falimentimit predispozon që të ketë më shumë.

Siç raporton CNBC, firma kërkimore Autonomous, një degë e AllianceBernstein, u shfaq qetësuese të premten, duke theksuar pozicionet e forta të kapitalit dhe likuiditetit të bankës gjermane.

“Rekomandimi ynë për performancë të dobët për aksionet është thjesht për shkak të pikëpamjes sonë se ka aksione më tërheqëse në sektor”, thanë strategët e Autonome Stuart Graham dhe Leona Li.

Ndryshe nga huadhënësi zviceran në vështirësi, Deutsche Bank ka një përfitim të fortë, me një kthim të parashikuar nga kapitali prej 7.1% për vitin 2023, duke u rritur në 8.5% deri në vitin 2025.

Sipas raportit, Deutsche Bank i është nënshtruar një ristrukturimi shumë miliardë eurosh në vitet e fundit që synon uljen e kostove dhe përmirësimin e përfitimit. Banka gjermane regjistroi një fitim neto vjetor prej 5 miliardë eurosh (5.4 miliardë dollarë) në vitin 2022, 159 për qind më shumë se një vit më parë.

Raporti i aftësisë paguese të bankës, CET1, qëndroi në 13.4% në fund të vitit 2022, ndërsa raporti i likuiditetit ishte 142% dhe raporti neto i financimit fiks në 119%. Këto shifra nuk do të tregonin se ka arsye për shqetësim në lidhje me aftësinë paguese ose pozicionin e likuiditetit të bankës.

DZ Bank: Mos kini frikë, asnjë krizë e re bankare nuk po vjen në Evropë

Sipas ‘shtëpisë’ gjermane të investimeve, një krizë e re në sistemin bankar evropian nuk po vjen, pasi Credit Suisse ishte një rast shumë i veçantë dhe aktualisht nuk ka banka të tjera si ajo në Evropë. “Asnjë bankë tjetër e madhe evropiane nuk është në një situatë të ngjashme”, theksojnë analistët.

Megjithatë, analistët nuk përjashtojnë mundësinë që bankat e tjera amerikane të shemben, ndonëse besojnë se gradualisht këto zhvillime do të trembin më pak tregun.

DZ Bank ia atribuon kolapsit të tre bankave amerikane një krizë të madhe besimi në gjendjen e tyre financiare, e cila çoi në tërheqje masive të depozitave.

Edhe pse këto zhvillime shkaktojnë paralele me krizën e vitit 2008 dhe frikën e një krize të re, shtëpia thekson se bankat po e nisin nga një pikë krejt tjetër.

Mbikëqyrja është shumë më e rreptë, me rezultat që bankat tani kanë shumë më tepër kapital dhe likuiditet. Gjithashtu, ndërvarësia e tyre nëpërmjet derivateve dhe tregut ndërbankar është reduktuar në mënyrë drastike, si dhe rreziqet në portofolet e tyre të kredisë.

Kriza e sotme nuk krahasohet

Në ndryshim nga sot, bankat shfaqin humbje kontabël nga letrat me vlerë dhe kreditë për shkak të rritjes së madhe të normave të interesit, por do t’i marrin paratë e tyre të plota kur këto letra me vlerë dhe kredi të maturohen. Në të njëjtën kohë, DZ Bank identifikon dallime të rëndësishme midis asaj që po ndodh në SHBA dhe situatës së bankave evropiane.

Një faktor që kontribuoi në daljet e mëdha të kapitalit në tre bankat amerikane që u rrëzuan ishte përqindja e lartë e depozitave të pasiguruara që ata kishin, megjithatë në Evropë rreziku është shumë më i ulët pasi klienti mesatar ka depozita shumë më të ulëta.

Pse Deutsche Bank është në shënjestër – A do të jetë Credit Suisse e ardhshme?

Banka më e madhe e Gjermanisë, e cila ka kaluar nëpër një sërë krizash vitet e fundit, është një objektiv i dukshëm ndërsa investitorët kërkojnë për hallkën tjetër të dobët.

Deutsche Bank u përpoq të rriste besimin e investitorëve në bilancin e saj duke njoftuar shlyerjen e parakohshme të obligacioneve të varura të nivelit të dytë. Por rrjedha e aksioneve të saj tregon se investitorët nuk ishin të bindur… Aksionet e saj përfunduan duke humbur rreth 15% sot, duke shënuar rënien më të madhe që nga shitja në fillim të pandemisë dhe duke fshirë fitimet që kishte treguar që nga fillimi i viti.

Shqetësimet duket se përqendrohen në ekspozimin e saj ndaj pasurive të paluajtshme në SHBA dhe portofolit të saj të madh të derivateve, sipas Stewart Graham, një analist në Autonomous Research. Sipas analistit, të dy këta faktorë janë “absolutisht të njohur” dhe “jo veçanërisht të frikshëm”.

Banka gjermane përfundoi së fundmi një plan ristrukturimi 4-vjeçar, në të cilën ai bëri mijëra pushime nga puna dhe shkurtoi aktivitetet bankare të investimeve. Drejtori i Përgjithshëm i saj, Christian Sewing, i cili mori përsipër frenat e bankës në 2018, konsideroi një blerje të Commerzbank rivale në vitin 2019 me nxitjen e qeverisë gjermane, por vendosi të mos vazhdojë me marrëveshjen.

“Deutsche Bank nuk është Credit Suisse e ardhshme”, tha Graham nga Autonomous Research, sipas Bloomberg. “Ne nuk kemi asnjë shqetësim për aftësinë paguese të Deutsche.”

“Kur aksionet e bankave të goditen, siç janë sot, Deutsche Bank ka të ngjarë të marrë një goditje më të madhe se pjesa tjetër,” thotë Michael Field, një analist në Morningstar, për Business Insider. ” Deutsche ka kaluar një periudhë të gjatë ristrukturimi , duke shitur asete toksike gjatë gjithë kohës, por ka ende një kujdes investitor rreth cilësisë së bankës.”

Megjithatë, kancelari gjerman Olaf Scholz u shfaq qetësues pas përfundimit të punimeve të samitit evropian në Bruksel. “Nuk ka arsye për shqetësim” për Deutsche Bank , banka më e madhe gjermane, aksionet e së cilës ranë 10% sot, siguroi ai.

“Deutsche Bank ka modernizuar rrënjësisht modelin e saj financiar. Nuk ka asnjë arsye për t’u shqetësuar për asgjë”, tha Olaf Solz gjatë një konference për shtyp.

Përgatiti: Gazeta Shqiptare