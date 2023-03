A janë ngacmuar nga shefat? Olta Gixhari dhe Kiara Tito rrëfejnë eksperiencat: Ka edhe meshkuj “kafshë” që…

Loja “përgjigju ose pi” është luajtur shumë nga banorët në shtëpinë e “Big Brother”.









Nuk kanë munguar edhe pyetjet ‘pikante’ ku të detyruara të pinë apo të përgjigjen kësaj radhe ishin Olta Gixhari dhe Kiara Tito.

Vajzat tek sa po shijonin qëndrimin në suitë, duhet ti përgjigjeshin pyetjes se nëse ishin ndjerë ndonjëherë të ngacmuara nga shefat ku kanë punuar.

Pyetje-Përgjigje

Pyetja; A të ka kërkuar ndonjëherë favor seksual shefi apo regjisori?

Kiara: Jo.

Olta: Po ça është ky favor? Pyetje fiks, shefi për ty ndërsa regjisori për mua.

Kiara: Mua jo nuk më ka ndodhur kurrë në jetën time dhe nuk gënjej për këtë.

Olta: Tani ne jemi goca bukuroshe, sigurisht qe ndjehesh e ngacmuar sa do pak.

Kiara: Jo mua nuk më ka ndodhur sepse nuk jam sensuale, jam kështu tip i ngurtë i ftohtë nuk kam atë afrimitetin me njerëzit, nuk më ngacmojnë. Në ‘club’ po, por në punë jo se nuk kam pasur kontakte me shefat një bisedë pune kaq.

Olta: Po mire një kameraman ndonjë i ftuar?

Kiara: Jo, Jo

Olta: Qyqa po si është të jesh e pa ngacmuar

Kiara: Nuk po them nuk me ngacmojnë o Olta, po ne pune nuk me ka ndodhur kurrë

Olta: Po mire tani ti je vajze bukuroshe në momentin që ke ndonjë takim pune me gjininë e kundër normal ndihesh sikur po të shohim me një sy ndrysh.

Kiara: Jo, jo nuk më ka ndodhur

Olta: Po kur ke qef dike, si flirton ti, si gjuan ti

Kiara: Unë nuk di të flirtoj as të gjuaj, mund të duket shaka por nuk di.

Olta: Atëherë mua nuk me ka kërkuar asnjëherë favor seksual se normal kanë edhe pak frike kam personalitetin e forte dhe nuk mund te me trajtosh si torollaçkë, patjetër ka edhe meshkuj ‘kafshë’ që sido që të jetë puna do ta bëjnë ngacmimin. Por tani e ngacmuar patjetër jam ndjere me një shikim me një buzëqeshje.