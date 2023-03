Çfarë do bëjë në 60 minuta pa kamera/ Olta habit me deklaratën: Do kapja Luizin dhe do…

Olta Gixhari dhe Kiara Tito, dy banorët që janë vendosur ‘kokë më kokë’ në nominimin e radhës, ku sot do eliminohet njëra prej tyre.









Të dyja bashkë kanë darkuar, ku lojë kishin dhe pyetjet të cilat duhet t’i jepnin përgjigje.

Një prej tyre ishte se çfarë do bënin banoret në 1 orë pa kamera, ku Olta tha se gjëja e parë do të ishte një bisedë me Luizin.

Pjesë nga biseda:

Çfarë do kishe bërë nëse do fikeshin kamerat në 60 minuta?

Olta: Do kisha kapur Luizin veç dhe do i kisha thënë ca gjëra që sja them dot. Dua shumë të bëj një bisedë 10 minuta dhe pastaj do rija vetëm pa kamera, skam ca bëj tjetër gjë.

Kiara: Dashuri me Luizin

Olta: Unë do ju shihja si bëni dashuri, do ju bezdisja. Po tani gjëja e parë që do bëni pasi të dilni ?

Kiara: Normal që gjëja e parë që do bëjmë është ajo.