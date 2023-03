Fshehën kanabisin brenda valixhes në automjet, kapet tre të rinj në aksin Koplik-Hani i Hotit

Tre të rinj janë arrestuar në Malësinë e Madhe, pasi transportonin me automjet lëndë narkotike.









Mësohet se shtetasit me iniciale K. G., 20 vjeç, J. K., 19 vjeç dhe E. O., 22 vjeç janë kapur me 17 kilogramë kanabisi.

Sakaq uniformat blu i kanë sekuestruar automjetin dhe aparatet celulare.

Njoftimi i policisë:

Malësi e Madhe

Goditet një rast i tentativës për trafikim të lëndëve narkotike, drejt Malit të Zi. Finalizohet operacioni policor i koduar “Grizhë”, i zhvilluar nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve, të DVP Shkodër. Operacioni, në vazhdën e operacioneve të njëpasnjëshme të zhvilluara kohët e fundit, për goditjen e paligjshmërisë, me qëllim sundimin e ligjit në gjithë territorin. Sekuestrohen 17 kilogramë lëndë e dyshuar narkotike cannabis sativa.

Vihen në pranga 3 shtetasit që tentuan ta trafikonin lëndën narkotike drejt Malit të Zi.Shërbimet e Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe, në bashkëpunim me specialistet për Hetimin e Narkotikëve të DVP Shkodër, në vijim të kontrolleve intensive për parandalimin dhe goditjen e trafikimit të lëndëve narkotike, bazuar në inteligjencën informative se disa shtetas po transportonin me automjet, një sasi lënde narkotike, në drejtim të PKK Hani i Hotit, me qëllim trafikimin e saj, drejt Malit të Zi, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Grizhë”. Në kuadër të këtij operacioni, në aksin rrugor Koplik – Hani i Hotit, në fshatin Grizhë, Malësi e Madhe, shërbimet e Policisë kanë lokalizuar dhe ndaluar automjetin e dyshuar tip “Benz” që drejtohej nga shtetasi K. G. Gjatë kontrollit në automjet, në një valixhe, Policia gjeti 16 pako të mbushura me lëndë narkotike cannabis sativa dhe një qese plastmasi të mbushur po me lëndë narkotike cannabis sativa, me peshë totale 17 kilogramë, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetitn dhe tre aparate celuluare.

Në vijim të veprimeve, nga specialistët për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve të Paligjshme të DVP Shkodër u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve:

G., 20 vjeç, banues në fshatin Alijaj, Malësi e Madhe (drejtuesi i automjetit); K., 19 vjeç, banues në fshatin Alijaj, Malësi e Madhe (pasagjer); O., 22 vjeç, banues në fshatin Shtoj i Ri, Shkodër (pasagjer).

Vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë ligjor të këtij rasti.

Materialet iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprën penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”, kryer në bashkëpunim.