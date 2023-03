“Ka dy standarde në vlerësim”/ Balliu denoncon: Bashkia e Inceneratorit shpall fitues Kapllan Pashën e Alibashës

Partia Demokratike ka denoncuar një tender për një rehabilitim rrugësh ku shefi i organizimit në PD, Klevis Balliu shprehet se “qoka e radhës i është bërë një kompanie që i përket “Agron Kapllanajt, një deputeti që ka marrë votat e demokratëve të Mallkasatrës, por bën punët e Alibashës dhe pastron paratë e Rilindjes”.









Balliu shprehet se Bashkia Tiranë ka shpallur fituese firmën e Kapllan duke skualifikuar disa oferta të cilat kanë qenë në vlera monetare disa herë më ulta se “Shkëlqimi 07”.

DEKLARATË PËR MEDIA E SHEFIT TË ORGANIZIMIT TË PD, KLEVIS BALLIU

Të nderuar qytetarë të Tiranës!

Skandali i vjedhjes së radhës të bashkisë Tiranë është tenderi me objekt: “Rehabilitimi i rrugëve 5 Maji – Dibrës – Njazi Meka – Abedin Cici”. Në tenderin në fjalë “qoka” e radhës i është bërë shoqërisë “Shkëlqimi 07”. Kjo kompani i përket Agron Kapllanajt, një deputeti që ka marrë votat e demokratëve të Mallkasatrës, por bën punët e Alibashës dhe pastron paratë e Rilindjes.

Sipas Buletinit të Agjencisë së Prokurimit Publik, të 20 Mars 2023, pra dy muaj nga data e hapjes së ofertave, Bashkia Tiranë ka shpallur fituese firmën e Kapllan pashës së Alibashës. Duke skualifikuar disa oferta të cilat kanë qenë në vlera monetare disa herë më ulta se “Shkëlqimi 07”.

Bashkia e inceneratorit si kriter të skulafikimit të oferatve më të ulëta se e Kapllanajt, nxjerr faktin se e kanë stafin të angazhuar në kontrata të tjera. Kriter ky që nuk prek Kapllan Pallatin, firma e të cilit në të njëjtin Buletin, dëshmohet si fituese në Drejtorinë e Shërbimit Memaliaj për tenderin me objekt: “Rikonstruksion i rrugës nga rruga nacionale deri në fshatin Anë Vjosë”.

Po kështu, në shkelje flagrante të kriterit që Bashkia Tiranë vendos, në të njëjtin Buletin, “Shkëlqimi 07” ka lidhur kontratën me Agjencinë e Shërbimeve Publike Bashkia Berat për objektin “Blerje asfalti”.

Qartësisht ka dy standarde në vlerësimin e ofertave pjesëmarrëse, por tenderin miliarda lekë duhet ta fitojë “Shkëlqimi 07”, sepse i duhet partisë, jo vetëm si financues i Alibashës, por edhe si financues për fushatën e tij.

Referuar sa më sipër, duke qenë se nga Agjencia e Prokurimit Publik nuk merret asnjë masë që shoqëria dhe oligarku “Shkëlqimi 07” Shpk të përjashtohet nga të gjitha prokurimet publike për 3 vite, sepse i ka fituar të gjithë tenderat, veçanërisht kontrata e mësipërme, nën mashtrim, sepse paraqet të njëjtët punonjës në të gjitha kontratat dhe tenderat ku nënshkruan kontrata, duke qenë se lavatriçja e Tiranës në shkelje të plotë të Ligjit të Prokurimit Publik nuk do tja dijë as për ligj dhe për asgjë, duke qenë se Komisioni i Vleresimit të Ofertave dhe veçanërisht Drejtoria e Prokurimeve të Bashkisë Tiranë nuk kanë frikë nga ligji, PD bën publike këtë aferë korruptive, me pasojë vjedhjen e parave publike.

Partia Demokratike garanton taksapaguesit që, pavarësisht mburojës aktuale që hajdutët e fondeve publike kanë nga mafja shtetërore dhe gjyqësore, të gjithë shkelësit e ligjit, do të përgjigjen së shpejti për të gjitha vjedhjet që kanë kryer në bashkëpunim.