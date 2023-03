Kandidat për Bashkinë Tiranë/ Këlliçi: Premtoj për qytetarët transport falas dhe ujë 24 orë, paratë e tyre nuk do shkojnë për inceneratorët

Kandidati për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e 14 majit, Belind Këlliçi ka bërë sot disa premtime për qytetarët pasi dorëzoi mandatin e deputetit.









Këlliçi tha se ai do të vijë me një model ndryshe për qytetarët e kryeqytetit, ku tha se këtyre të fundit do t’i mundësohet transport falas, ujë të pijshëm 24 orë dhe se do të investojë në kopsht e rrugë.

Sakaq demokrati shtoi se paratë e qytetarëve nuk do të shkojnë më për inceneratorët por do të investohet në dobi të tyre.

“Tirana udhëhiqet sot nga interesat e mafies dhe krimit, është për të ardhur keq pasi nuk është ky një model për Europën. Unë kërkoj ndryshimin, ndryshim i është në duart e qytetarëve, unë vij si kandidat që nuk i kam bërë asnjë dëm qytetit. Ne vijmë me një model ndryshe, qytetaret do të jenë të parët. Unë nuk do t’i çoj paratë të incneratorët por për kopsht, çerdhe, investim për rrugë dhe ujë të pijshëm. Një nga premtimet e mia lidhet me ujin e pijshëm, pasi të gjithë ankohen se nuk kanë ujë. Transporti publik për të gjithë do të jetë falas duke e bërë Tiranën vendin e dytë në Evropë ku ofrohet ky shërbim. 200 mijë qytetarëve të Tiranës, të rinjve, të moshuarve. Ku do i gjej paratë? Inceneratori i Tiranës është një aferë shumë e madhe që ka të bëjë me një incenerator që bëhet venddepozotimi i plehrave, qytetarët paguajnë 80 mijë euro në ditë për pastrimin e qytetit dhe për këtë proces që i merr 41 mijë euro në ditë për një shërbim që nuk kryhet, pas 15 majit qytetarët e Tiranës do jenë 41 mijë euro më të pasur. E kam prioritet, për t’i shërbyer të gjithë qytetarëve të mi. Bashkë me ju ne do të sjellim ndryshimin, ai është në duart tuaja”, tha ai.