Ndau në copa të dashurën dhe ua hodhi qenve, portieri firmos për klubin e ri në Brazil

Një portier brazilian i dënuar se masakroi të dashurën e tij dhe ua hodhi qenve, ka gjetur një klub të ri për të vazhduar karrierën në moshën 38-vjeçare.









Bruno Fernandes de Sousa, u dënua me 22 vite burg pasi pranoi se kishte vrarë të dashurën me ndihën e personave të tjerë dhe pastaj trupin e saj ua kishte hedhur qenve për të zhdukur plotësiht provat e krimit.

E dashura e tij, aktorja dhe modelja Eliza Samudio, u zhduk kur ishte në moshën 25-vjeçare në vitin 2010, pasi ishte grabitur nga një bandë që drejtohej nga Bruno. Ajo kishte mbetur shtatzënë me futbollistin dhe kishte lindur një djalë me të, teksa i kishte kërkuar nëpërmjet gjykatës që të paguante për mbajtjen e fëmijës së vogël.

Gjykata e shpalli fajtor Brunon në marsin e vitit 2013, pasi ai pranoi se kishin torturuar për 6 ditë dhe vrarë para syve të fëmijës së vogël modelen. Banda që kishte rrëmbyer e torturuar modelen përfshinte gruan e lojtarit, një tjetër ish-të dashur të tijën dhe një kushëri adoleshent. Ky i fundit ishte i pari që pranoi krimin dhe më pas edhe vetë Bruno në gjykatë tregoi gjithçka.

Ai u dënua me 22 vite burg, por që nga viti 2019 është dënuar me shbërim paraqitje dhe ka nisur të aktivizohet përsëri në futboll. Në fillimin e kësaj jave, klubi amator Orion Futebol Clube, bëri të ditur se kishte një portier të ri mes shtyllave, duke zyrtarizuar lojtarin i cili para se të burgosej kishte një karrierë të rëndësishme me kube si Atletiko Mineiro, Korinthians dhe Flamengo.

