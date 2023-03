Nga planet për fëmijë të dytë deri tek martesa, Ilda Bejleri flet për jetën private dhe se si e gëzon burrin

Moderatorja Ilda Bejleri ka folur për vajzën e saj pasi është bërë nënë për herë të parë, ku tha se lumturia më e madhe për të është Sjena.









E pyetur lidhur me bashkëshortin e saj, Ilda tha se nuk është martuar por bashkëjeton me të, ku ka refuzuar të japë me tepër detaje.

Si të gëzon burri ty?

Ilda: Më ka bërë Sjenën, s’ka lumturi më të madhe.

Po ti si e gëzon burrin?

Ilda: Po ja, i këndoj. I bëj komplimenta. Nuk do i themi të gjitha këtu.

“Nuk jam e martuar. Bashkëjetojmë, kemi dhe Sienën së bashku. Për mua martesa nuk është e rëndësishme. E rëndësishme për mua është të jesh mirë me partnerin, të ndiheni mirë bashkë. Unë e kam veshur edhe kot fustanin e martesës, kështu që për mua nuk është ndonjë gjë e madhe”, rrëfeu gazeterja teksa e pyetur nëse ka në plan të bëjë një fëmijë të dytë tha:

“Tani që bëra vajzën, do shijoj vajzën. Pastaj, çfarë të jetë e shkruar.”